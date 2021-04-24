大約20名女模特兒在杜拜一座大樓的露台全裸拍照，因而觸犯杜拜法例一度被捕。事隔大半個月，最後兩名被捕模特兒近日終於獲釋，平安全抵達烏克蘭，包括曾到香港拍攝的女模特兒塔蘭（Evgenia Taran）。她形容拘留經歷有如「地獄」，而跟她在一起的另一名女模更曾經感染COVID-19，直至病癒才獲釋放。

這班模特兒在杜拜被捕，曾經被國際傳媒廣泛報道，被謔稱為「屁股特攻隊」（Butt Squad），她們當天在杜拜碼頭（Dubai Marina）一幢摩天大廈的露台上，一絲不掛進行攝影，照片在網上瘋狂，引來杜拜當局關注。杜拜當局批評她們的行為違反阿聯酋的社會價值觀和道德操守，於是把她們拘捕，其後逐一釋放。

最後獲釋的兩名模特兒，分別是21歲的塔蘭（Evgenia Taran）和卡舒巴（Anastasia Kashuba），二人目前已抵達烏克蘭首都基輔。

形容自己如歷劫歸來的「生還者」

塔蘭形容歷劫歸來的自己是「生還者」，她向傳媒表示︰「我被關在杜拜的拘留所，你應該已經知道發生甚麼事，我們在露台拍裸照，你可以在每一家傳媒都聽聞此事。我知道犯錯了，某程度上對事情發展感恩，我再次回到基輔了，我愛大家，抱抱！欣賞你所擁有的。」

塔蘭說，在拘留所的經歷有如「地獄」，「燈光一直亮着，空調不斷有噪音，連廁紙和湯匙都不足夠，職員的態度更加不用說了。最可怕的事情是被人忽略，你的問題永遠無人回答。他們是否讓你接觸外界，全看他們的心情，或者金錢。」

曾為香港版時尚雜誌拍硬照

塔蘭曾經為香港版《Vogue》和《Zip》雜誌拍攝照片，她說︰「唯一拯救了我的，是我乞求回來的書本。」至於染疫的卡舒巴，則被關到痊癒才獲釋放。

這次大膽的拍攝計劃是由烏克蘭裔美籍百萬富翁格雷欽（Vitaliy Grechin）策劃，據報他仍然身處杜拜，但不知道是否仍遭拘禁。而攝影師Alexander Ten早在杜拜當局展開拘捕之前，已飛抵俄羅斯。

美國《紐約郵報》

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