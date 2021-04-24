美國總統拜登周六宣佈定性一世紀前鄂圖曼帝國屠殺逾150萬亞美尼亞人為種族滅絕，是首位美國總統在亞美尼亞大屠殺紀念日聲明中使用「種族滅絕」字眼。土耳其強烈譴責，並傳召美國大使提出抗議。

土耳其前身鄂圖曼帝國1915年大量屠殺亞美尼亞人，但前任美國總統提及這段歷史時總是小心翼翼，以免得罪土耳其這個北約成員國。

土耳其一直反對「種族滅絕」標籤，縱使美國官員表示，拜登承認亞美尼亞種族滅絕並不等於怪罪土耳其，而是紀念死難者，但土耳其總統埃爾多安指有關亞美尼亞種族滅絕的辯論「被第三方政治化」，用作干預土耳其的手段。埃爾多安的發言人叫拜登看看美國自身的古今。

土耳其外交部不接受美國的聲明，並以最強烈措辭予以譴責，指美國承認亞美尼亞種族滅絕，並無法律依據，並將深深損害雙邊關係。土耳其外長卡武索格魯指美國試圖改寫亞美尼亞歷史。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）感謝拜登向公義踏出強有力一步，給予亞美尼亞種族滅絕受害者後人寶貴的支持。

路透社／法新社

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