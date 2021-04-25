(新增動新聞) 印尼軍方首相哈迪（Hadi Tjahjanto）周日表示，搜索隊伍在海床尋回上周失蹤的潛艇殘骸，證實全部53名船員罹難。

他指：「有了這個真實的證據，我們可以確認『KRI Nanggala-402』已沉沒，53名船員全部殉職。」

海軍參謀長馬多諾（Yudo Margono）表示，找到「KRI Nanggala-402」的殘骸，「船身斷成三截，船體、船尾和主要部件均分開，而主要部件裂開了」。當局指他們周日凌晨在水深逾800米處探測到訊號，並以新加坡提供的水下潛艇救援裝置取得視像確認。哈迪指他們周日發現到更多潛艇殘骸碎片，包括一個錨和船員所穿的救生衣。

總統維多多慰問遇難船員家屬，「我們所有印尼人對這場悲劇，向船員家屬致以致深切哀悼」。

軍方周六指失蹤潛艇沉沒 惟未能確認位置

印尼周六發現潛艇首個碎片，包括祈禱席等船內的物品，但未能確認位置。所發現的殘骸包括用來為潛望鏡上油的機油瓶及保護魚雷的裝置，而只有潛艇受到外來壓力或魚雷發射裝置受到破壞時，這些物品才會脫離，故推斷潛艇已沉沒。

印尼海軍潛艇「KRI Nanggala-402」周三演習期間在峇里島附近海域失蹤，海軍早前估計潛艇內的氧氣已經在周六清晨3時左右耗盡。

潛艇失蹤的海域曾出現油迹，令外界認為是出事之處。印尼海軍亦正調查潛艇出事原因，初步懷疑潛艇因失去電力，導致下沉至600米至700米深。

德新社／路透社／法新社

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