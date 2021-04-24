【國際介入】東盟昨在印尼首都耶加達就緬甸危機舉行特別峯會，是國際首次正式介入尋求斡旋化解緬甸危機。東盟提出緬甸軍方立即停止暴力、展開對話、接受特使斡旋等要求，緬甸國防軍總司令敏昂萊據指未當面否定，並同意停止暴力。分析認為峯會雖不會即時帶來突破，但總算有機會令緬甸拉回正軌。

敏昂萊這次到耶加達，是他自2月軍事政變以來首次外訪。峯會會場外有人高舉標語示威，但遭驅散，當局事前已派出逾4,300名警察戒備。緬甸國內反對軍方政變的示威者前天和昨天都繼續上街，示威者前天沒有被軍警鎮壓，但昨天首都內比都至少有一死。

不反對人道援助 內比都昨一死

除泰國、菲律賓及老撾由外長代表出席，其餘七個東盟成員國領導人均有到場。會後共同聲明指各國領袖就解決緬甸危機達成五點共識，包括立即終止暴力、緬甸各方展開對話、東盟委任特使協助對話、提供人道援助，以及特使團訪緬甸與各方會商。釋放政治犯原傳是五點共識之一，但聲明只提注意到外界有此呼籲。

印尼總統維多多在會後記者會表示，他提出委任一個東盟特別大使前往緬甸與緬甸各黨派接觸，並稱緬甸必須開放予救援物資。馬來西亞首相穆希丁亦在會上促請緬甸軍方停止針對平民的殺戮及暴力行動，迅速及無條件地釋放政治犯，及讓東盟主席及秘書長接觸緬甸各黨派，後稱敏昂萊沒拒絕這三點建議，並同意「暴力必須停止」，他稱「我們成功了，這超出我們對今天會議成果的預期」。

新加坡總理李顯龍則稱，敏昂萊已「聽到」他們的要求，不反對東盟扮演建設性角色、對東盟代表團到訪當地和人道援助都沒表示反對。敏昂萊本人則未發公開聲明。

不過，由反軍政府人士成立的全國團結政府（NUG）未被邀請參與峯會，會前批評峯會未包括緬甸的民眾，「首席殺人兇手」敏昂萊反而有份，認為這不可能對事態有幫助，會後則指歡迎東盟有共識，但期待有堅定的跟進行動。外交官披露各國領袖會前同意，不會稱呼敏昂萊為國家元首。

測試東盟信譽 國際觀望成效

東盟有規定決定政策必須全部成員國一致同意，亦不會干預成員國國內事務。顧問公司Solaris Strategies Singapore的高級國際事務分析師伊茲丁稱要現實，不認為峯會會推出全盤計劃讓緬甸走出衝突，但可展開對話，甚至可以就解決問題方向訂出條件。伊茲丁更指出，今次峯會是測試東盟的信譽，不單是在區內，國際社會也關注東盟行動是否有效。

觀察人士認為東盟不會批評軍事政變的領袖或要求釋放原國務資政昂山素姬。

路透社/法新社/美聯社