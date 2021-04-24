伊拉克首都巴格達東南部一間收治染疫者的醫院周六晚失火，至少27死46傷。

位於迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈提卜（Ibn al-Khatib）醫院，因氧氣筒貯存不當而發生爆炸，引發大火。社交網站流傳的片段顯示，消防員向醫院射水救火，病人和家屬逃離醫院。許多救護車趕往失火醫院運走傷者。未在大火中受傷的病人也被撤離到其他醫院。火勢深夜救熄。

當時院內有30名病人在深切治療部留醫。民防部門表示，院內有120名病人及親屬，救出90人。一名醫生說，現場周圍都是燒焦屍體，不知多少人死傷。

巴格達省長賈巴爾（Mohammed Jaber）要求衞生部成立委員會調查事件，依法處分失職者。

伊拉克累計確診人數是阿拉伯國家中最多，上周三突破100萬，目前平均單日新症逾8,000宗，是疫情爆發以來最高數字。

伊拉克經歷數十年戰火與衝突，醫院因缺乏投資而殘破不全，藥物病床都缺乏，染疫病人可以的話都寧願在家中吸氧，而不入擠迫而殘舊的醫院。

路透社／法新社／美聯社／德新社

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