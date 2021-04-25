日本3場國會議員補選 執政黨自民黨全敗

日本周日舉行3場國會議員補選投開票，被視為今年秋天前將舉行的眾議院大選前哨戰，結果執政黨自由民主黨3場選舉全敗，勢必影響菅義偉政府的執政。

補選分別是參議員廣島選區補選、參議員長野選舉區的補選，以及造成眾議員北海道第2選區的補選。在參議員的兩場補選，都是朝野對決的態勢；但在眾議員補選部分，自民黨決定「不戰敗」，未提名人選角逐。

參議員廣島選區的補選由在野黨合作（立憲民主黨、國民民主、社會民主黨推薦）推出45的歲新人、前電視台女主播宮口治子勝選。參議員長野選舉區的補選，由立憲民主黨提名的新人、51歲的羽田次郎勝選。眾議員北海道第2選區的補選，由在野黨合力推出立憲民主黨籍62歲的前眾議員松木謙公，結果松木擊敗維新會的新人候選人等5人，重返眾議院。

這3場中央級國會議員選舉，執政黨自民黨方面原本希望「至少奪一勝」，期待在自民黨支持者較多的廣島獲勝，結果全敗，重創自民黨。

東京大阪下月開大型疫苗接種中心

日本經濟新聞報道，日本政府計劃未來數周在東京和大阪開設大型疫苗接種中心，每天可為1萬人打針，以加快接種速度。

報道指，政府最快5月便會在東京中央地區開設接種中心，開放予在東京居住及工作的民眾，預計每天可替約1萬人接種。日本自衞隊曾接受醫療訓練的人員，會在這些中心提供協助。

日本4月才開始為長者群組接種疫苗，專家警告要到冬季才能讓大部份民眾注射疫苗。

加州男穿防彈衣扮持械走近警車被射殺

美國洛杉磯警方表示，警方昨天開槍擊斃了一名身穿避彈衣、突然走近警員的男子，並指他當時右手有可疑動作。結果他遭警員開槍擊斃。

事發在當天下午，警方發言人阿吉拉爾（Meghan Aguilar）表示，警員當時正前往工作，但疑犯突然把車停在警車前，還倒車駛向警車。他續說：「當該名司機下車，他穿上了防彈衣，把右手藏在身後。」

阿吉拉爾續指，警員當時也從警車下來，該名司機步向警員，無視警員指令，開始自己倒數說3,2,1，並準備把右手抽出。警員見狀隨向他開槍，他當場死亡，事後警員未發現死者攜帶武器。

維珍尼亞州警轟斃黑人 疑錯認電話為手槍

美國維珍尼亞州一名32歲黑人男子上周三在住所外被警員連開10槍殺死。根據警員隨身片段及緊急熱線錄音顯示，涉事警員疑錯誤把男子手持的家居電話當作手槍，因而向對方開槍。

32歲黑人布朗（Isaiah Brown）上周三在斯波特夕法尼亞縣（Spotsylvania）的住所外被槍擊，他被送往深切治療部，身上有10處槍傷。報道指，布朗汽車在事發前拋錨，獲警員載回家。布朗回家後與家人爭執，並致電緊急熱線。布朗向接線員指他的兄弟不准他入母親的房間，然後布朗說：「好的，給我槍。」接線員隨即問發生甚麼事，布朗回應：「我要殺我的兄弟。」

接線員勸布朗不要殺人，多次問他有否持械，布朗均說「沒有」。布朗拿着家居電話繼續步行，接着同一名警員到場，從緊急熱線錄音可聽到警員叫向布朗，最後向他開槍。

警員隨身片段顯示，警員在場後叫布朗舉起手，多次叫他「放低槍」，並似乎用對講機溝通，「他頭上有槍」。該警員繼續大叫，「停止走向我，停止走向我」、「停下，停下」，然後警員開了至少7槍。

美聯社／路透社

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