疫情全球肆虐，許多國家為了抗疫都實施封城政策，但假髮行業成為意料之外的受益者，不但假髮銷量激增，專門接收真髮再捐助有需要人士的慈善組織指，捐贈者增加了約2.3倍。

美國丹佛一間醫院的47歲麻醉護士布魯爾（Diane Brewer）因怕受感染，疫情後一直不敢到髮廊剪髮，一頭長髮已留及腰部。直至她接種了疫苗3個月後，終於到髮廊剪掉14吋長髮，並擬捐給慈善機構。

不少美國人就像布魯爾，因為疫情超過一年未曾剪髮，長島慈善機構「Hair We Share」專門生產假髮送給因患病脫髮人士，創辦人之一的奇默拉（Suzanne Chimera）坦言近期捐頭髮人士大增，「很多人都說：『我（光顧）的髮廊關門，我現在只想剪頭髮，因此我會剪掉送給你』。」

捐髮者明顯增加 連男士也參與

奇默拉表示去年的捐贈者增加了約2.3倍，而且越來越多男士詢問如何捐髮，曾試過24小時內有6名男子答應捐髮，「以往我們一個月都沒有6位男性捐贈者」。

奇默拉指一根假髮需要大約六根真髮織成，他們會要求捐髮者的頭髮長度至少要達8吋，「我們最終只能將8吋的頭髮製成4至6吋的假髮，而大多數戴假髮人士都是婦女和年輕女孩，她們大部份想要長髮」。因此她都會要求男性捐贈者是否可以留長頭髮一至兩個月才捐髮。

新澤西州「Wigs & Wishes」專門為癌症病人提供假髮，創辦人卡蒂埃（Martino Cartier）稱倉庫目前已放滿頭髮，最近便從德州一間髮廊收到兩批頭髮，估計達90磅，比以往一個月收到的頭髮還要多。卡蒂埃表示收集到的90%頭髮最終會製成假髮，但部份頭髮因為濕掉發霉或髮質受損無法採用。

密歇根州28歲藥劑師Jerika Nguyen自2020年起一直留長頭髮，直至上月向慈善組織「 Children With Hair Loss」捐贈了9吋頭髮。她將這段經歷與她2016年首次捐血作比較，「我在2016年決定首次捐血，因為那年是非常動蕩的一年，總統大選、奧蘭多槍擊事件、英國脫歐、寨卡病毒和北達科他州反輸油管事件」。她認為今次捐髮可謂一個類似的過程，思考「我能做甚麼呢為這世界帶來更多光明呢」，最後便決定捐髮，而她相信自己會繼續這個行動。

假髮銷量倍增 或因封城壓力致脫髮

疫情除了令更多人願意捐髮外，亦刺激假髮銷量激增。網上假髮銷售商Moramode的創辦人戈諾（Rebecca Gono）稱，產品銷售量由以往每月20個增至逾百個，許多新客戶「以前沒戴過假髮，但他們無法前往髮廊。隨着當局實施封城，許多人因壓力或者因確診而脫髮」。

倫敦假髮生產商Mandeville的皮克林（Jo Pickering）說：「我們的工作日程現在已經爆滿，我們多了很多新客人。」

英國《每日郵報》/美國《華盛頓郵報》

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