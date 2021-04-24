英國首相約翰遜前任智囊甘明斯（Dominic Cummings）與約翰遜全面決裂，發千字文指控對方涉為保護未婚妻的朋友而阻止洩密調查，又計劃挪用保守黨政治捐款支付翻新官邸的費用，斥其行徑「瘋狂和完全不道德」。

約翰遜早前被揭發與「電器大王」戴森（James Dyson）傳短訊，承諾如對方在疫情期間為英國生產呼吸機，可為他「解決」稅務問題，不用繳付額外稅項。

被指不甘丟官洩密報復

多份報章引述政府內部消息稱甘明斯是「系統性洩密者」和「愛說閒話的卑鄙小人」（chatty rat），指他因去年底被迫下台而心有不甘作報復，早前多宗通訊紀錄外洩也與他有關，「打擊政府和保守黨」。

甘明斯前天在網誌發千字文反擊，指已檢查手機，沒有收過他人轉發相關訊息，又指獲唐寧街官員告知戴森的辦公室曾把對話截圖發送給多名官員，而這正是外洩內容。

他卻自行爆約翰遜其他醜聞，指去年10月首相府曾查是誰洩露封城消息，他曾與內閣秘書會面，對方告訴他和約翰遜指，「所有證據」指向內閣辦公室國務大臣高文浩顧問紐曼（Henry Newman）。紐曼是約翰遜未婚妻西蒙斯的好友，亦是甘明斯丟官一事的關鍵人物，在他被迫走後獲升職。

甘明斯在文中說：「首相對此非常憤怒，他對我說：『如證實紐曼是洩密者，我將要開除他。這會使我很麻煩，他是西蒙斯最好的朋友。或許我們可以讓內閣秘書停止調查？』我告訴他此舉瘋狂和完全不道德，是他自行授權內閣秘書採取更為入侵性的方法調查。」他又指曾就此警告部份高層官員，有相關通訊紀錄，指他們都可宣誓作供。

指擬挪用62萬捐款翻新官邸

甘明斯又指約翰遜計劃秘密挪用保守黨支持者的捐款，繳付其官邸翻新所涉的5.8萬英鎊（62.44萬港元）開支，「我告訴他此舉是不道德、愚蠢、可能犯法，和幾乎必定會違反有關公佈政治捐款的規例。我拒絕協助他安排此事」。他指此後約翰遜不再向他提及此事。

他又表示下月就政府處理疫情的手法到國會作供時，將「願意全面配合調查和宣誓提供證據」，稱「看到首相及其辦公室的能力和誠信水平遠低於國家應有的標準，實在令人傷感」。

政府回應指「首相未曾干預政府洩密調查」。內閣辦公室前日就發聲明回應指，曾委託外判商刷油漆、打磨和翻新地板，「其他額外開支已由首相私人支付」。在野工黨昨日呼籲就眾多指控成立獨立調查委員會。

英國《泰晤士報》/《衞報》