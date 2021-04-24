印度第二波疫情持續惡化，單日確診雖然迭創新高，但病毒學家詹米（Shahid Jameel）警告，疫情仍未見頂，推算到下周後期單日可能多達50萬人確診，5,700人死。

印度截至周六上午9時的過去24小時，新增病例突破34萬宗，連續第3天新增病例破30萬宗。疫情下死者眾多，火葬場應接不暇。英國天空新聞記者報道，有人在新德里醫院外設臨時火葬場，為死者進行集體火葬，記者形容幾乎每秒都有屍體運到火葬場，而這情況只是冰山一角，可見印度這波疫情之嚴峻。

多間醫院因迫爆而拒收病人，新德里醫院更鬧「氣氧荒」，齋浦爾金醫院（Jaipur Golden Hospital) 上周五因氧氣供應遲了七至八個鐘，至少20死。甘加拉姆爵士医院（Sir Ganga Ram Hospital）上周四亦因「缺氧」導致25死。

由於病例不斷增加，印度各地醫院過去幾周出現氧氣供應、呼吸器、深切治療病床、藥物、疫苗全面告急，但即使各地紛紛向中央政府發出警訊和求救，莫迪政府被指未有認真對待，政府高層只顧聚焦西孟加拉邦選舉，直到許多患者死亡，引發輿論憤怒，莫迪才取消上周四赴西孟加拉邦助選，連日召開會議應對問題。

莫迪周六召開會議，決定免徵氧氣與呼吸器等相關醫療設備的進口稅，為期3個月。

當局加緊將醫療氧氣樽運到醫院，包括使用「氧氣快車」專列、空軍飛機、貨車等運氧氣樽。印度空軍也正從新加坡引進低溫氧氣鋼瓶，且運輸氧氣鋼瓶，以減少運輸時間。

德里高等法院周六開庭審理新德里政府呈請中央政府解決供氧危機時，引述印度理工學院堪坡分校（IIT Kanpur）研究評估說，「我們稱這一波武漢肺炎疫情為浪潮，事實上是海嘯」。鑑於有證據地方政府被指將運往新德里的氧氣樽轉運到自己地區，新德里高等法院周六警告，妨礙氧氣運送者將被問吊。

美聯社／英國《每日郵報》／英國天空新聞

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