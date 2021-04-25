英國皇夫菲臘親王逝世，令外界關注皇室的未來。劍橋公爵夫人凱蒂的舅父戈德史密斯（Gary Goldsmith）接受英媒專訪時大讚外甥女，指凱蒂「天生已準備」好成為皇后，認為盡快讓威廉繼承皇位，對皇室及國家都有好處。戈德史密斯又批評哈里和梅根夫婦背叛了皇室信任，令他感到憤怒。

戈德史密斯接受英國《每日郵報》訪問，大讚凱蒂作為皇室人員十分稱職。他說︰「當然我是偏心，我是她舅舅，我很愛她。自她出生起，我就認識她了，但我真的認為她是與眾不同，工作出色，最近的事情更加突顯這一點。我認為她相當獨特，她的內心如同外表一樣美麗，而且她深知自己的責任，先顧別人後顧自己，她是施予者，而不是接受者。」

籲早日讓威廉為皇 斥哈里梅根是「木偶」

他認為，英女皇經歷喪夫之痛，皇室又正處於改變關口，英女皇正好趁這時刻禪位，盡快讓威廉繼位成為英皇，對皇室以及國家都有好處，會令國家穩定。「有了威廉和凱蒂，皇室將會欣欣向榮，而不僅僅是存在。（威廉父親）查理斯將會發現有另一個了不起的角色。」

提到哈里和梅根夫婦，戈德史密斯說二人接受美國名嘴奧花雲費專訪，令他大感憤怒，譏諷二人是「木偶」，說他們背叛了皇室對他們的信任。梅根在專訪中提到她和哈里婚禮前數周，宣稱她與凱蒂因為伴娘裙發生爭執，令梅根落淚。戈德史密斯為凱蒂辯護，強調梅根口中的爭執根本不符合凱蒂作風。

英國《每日郵報》

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