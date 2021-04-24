220艘中國漁船上月底停泊在菲律賓以東、有主權爭議的牛軛礁（Whitsun Reef），歐盟周六表示關注，中方卻敦促歐盟停止就南海局勢搬弄是非挑撥離間。

歐盟對外行動署發言人周六發表聲明，聲稱近期南海局勢緊張，中國大型船隻在牛軛礁附近活動危及該地區和平與穩定。歐盟致力根據國際法維護印太開放自由的海上航線，反對任何破壞地區穩定和國際秩序的單邊行動，並提及2016年南海仲裁案。歐盟日前還提出「印太合作戰略文件」，稱將加強地區安全合作。

中國駐歐盟使團發言人表示：「牛軛礁是中國南沙群島的一部份，該礁及其附近海域向來是中方漁船的重要作業區和避風點，近期中方漁船在那裡作業、避風合理合法，何來危及地區和平與穩定之說？」

發言人重申，「中方在南海的主權和權益是長期歷史過程中形成的，符合國際法。所謂南海仲裁庭一開始就是建立在菲律賓違法行為和非法訴求基礎上，不具備合法性，所做裁決是無效的。因此，中方不接受、不承認該裁決，堅決反對任何基於該裁決的主張和行動」。

發言人指出，「當前南海局勢總體穩定，中方同包括菲律賓在內的地區國家就有關問題保持密切溝通。近年來地區國家和國際社會都看得很清楚，南海面臨的不穩定因素和安全風險主要來自域外。南海不應成為個別國家對華遏制打壓的工具，更不應成為大國競爭的角力場。中方敦促歐方尊重地區國家間妥處分歧、維護南海局勢穩定的努力，停止搬弄是非、挑撥離間」。

美國有線新聞網絡／中新社

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