英國政府今年初向港人開放申請英國國民（海外）（BNO）簽證，提供申請成為英國公民的渠道。但英國《每日電訊報》報道，於2019年反修例運動中較活躍的年輕一代港人，尤其是1997年後出生、但如今已成年的18至24歲年輕人，卻往往因不合資格申請BNO而無法受惠政策，他們只能依靠持有BNO的父母一起移居，但兩代政見不同往往令年輕人陷入困局。部分人以學生簽證或難民身分留英，但憂慮一旦簽證到期被迫返港，可能被港府以國安法檢控他們。

化名Karson Lim的20歲港人正在英國大學讀書，他曾經在2019年返回香港參加反修例運動。他報稱，當時遭到便衣警的暴力拘捕，導致腦出血，並直言擔心留在香港的人身安危，包括可能遭警方以國安法檢控。

Karson Lim說：「我真的很想留在英國。我很享受在這裏，我享受這裏的文化。如果我有機會我很樂意留在這裏。」他表示，希望明年學生簽證過期後，仍可以居留在英國。但由於他1997年後在香港出生，未合資格申請BNO。

估計英國現有數百年輕港人無BNO逗留

協助移居英國的香港人適應生活的組織 Hong Kong Assistance and Resettlement Community（HKARC）統計，正面臨類似Karson Lim處境，即年介18至24歲、不合資格申請BNO的香港成年人，在英國目前大約有750人。不過組織負責人坦言實際數字「非常難以得知，因為所有人來到這裏想保持低調，所有人都擔憂國安法」。

報道形容，很多港人正擔心，即使嘗試從香港移民到海外，在國安法下可能已經成為犯罪行為，或是令繼續留港的親人承受被政權迫害的風險。他們亦透露，擔心回到香港後面對不公平檢控，有些人透過旅遊或學生簽證進入英國，現正設法繼續留下。

牛津大學轄下組織「移民觀察」（The Migration Observatory）學者沃爾什（Peter Walsh）指出，這些香港人可以申請技術工人簽證或「青年流動計劃」 （Youth Mobility Scheme）。但這些仍然只是暫時性選項，最終仍需離開英國。

18歲女成難民留英 因持BNO母親拒移居

唯一可以讓這些香港人透過BNO簽證居留的方法，就是其配偶或父母以家庭為單位申請，只要是直系親屬就可以參加，但問題是對已成年的子女而言，雖然只需要父母其中一人持有BNO，但必須要父母同時移居英國。以Karson Lim的情況為例，其父親持有BNO，但父母最近離婚，令家庭的移居討論無法繼續下去。

化名Tammy的18歲港人少女，雖然母親有BNO，但反對女兒參與反修例運動，如今無意與女兒移英或是支持她在英國居留。Tammy去年飛往英國，當時仍有一絲希望，等局勢平穩後回港。隨着她的同學和朋友一個個被捕，她發現回港已不是選項。可是她不合資格申請BNO簽證，去年只能以難民身份逗留英國。

學者︰政府未談怎處理年輕港人情況

沃爾什指出，英國政府至今未有談及如何堵塞這個漏洞，「他們採取一種自由放任的做法」。去年10月，自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）在國會提交草案，要求英國政府容許所有香港公民重新申請BNO，並為他們提供英國居留權。

一旦法案通過，可望為像Karson Lim和Tammy等年青港人帶來留在英國的希望。Karson Lim表示，「這只是我的個人看法，但如果英國政府幫助我們，這是最好的方法」。

英國《每日電訊報》

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