（北美通訊）由亞洲多個國家和地區的網民組成的「奶茶聯盟」 ，首次在美國首都華盛頓舉行大型遊行集會，聲援緬甸和平示威者，促請緬甸軍政府停止血腥鎮壓，並呼籲中國政府停止對緬甸軍輸出武器。有示威者表示，雖然他們來自不同國家或種族，訴求不盡相同，但是，都因對民主自由的嚮往而連結在一起，希望能互相支援爭取民主。

華盛頓特約記者：黃光榮

參與示威的組織接近20個，分別來自緬甸、泰國、台灣和香港，也有西藏人及維吾爾人組織參與，合共百多名成員。他們先在白宮旁邊的華盛頓紀念碑集會，北卡羅來納州的民主黨藉眾議員普萊斯（David Price）於集會前發聲明，呼籲緬甸軍方停止鎮壓和平示威者，並盡快經由民主選舉產生合法政府，回歸文人統治。

他們之後沿市中心商業區，遊行前往緬甸大使館抗議，再到中國大使館外，表達訴求。他們沿途高叫「釋放被捕民運領袖」和「釋放被捕學生」等口號，並要求聯合國採取行動，阻止緬甸軍政府繼續以武力鎮壓民主示威者。沿途有不少人圍觀，部份路人更舉起三指手勢，表示支持。

有份組織遊行的緬甸人Niang和Aung表示，自2月初軍事政變後，多地爆發大規模的抗議活動，軍隊以暴力鎮壓，已造成近800人死亡，當中包括年幼兒童。他們說，緬甸人除了擔心自身安全外，亦憂慮經濟活動停頓，而引發糧食短缺危機，希望外界能加倍關注緬甸的局勢發展。他們又指控中國政府，向緬甸軍輸出武器及科技，要求中國政府站在緬甸人民的一方。

在示威中，大會安排了糾察沿途維持秩序，近年活躍於港人示威活動的Jack也是其中一個。在美國土生土長的Jack自言，從小觀看港劇長大，又認同已故中國領導人鄧小平的經濟理論，所以過往對香港和中國都有強烈的身份認同感。但自從2019年發生「反送中」運動後，他因為不認同香港政府的處理手法，而對於香港不再存有幻想，也不再打算回港生活及工作。

有份組織是次示威的紐約港人組織「NY4HK」負責人楊錦霞表示，「奶茶聯盟」的成員都是受到極權主義的壓迫的一群，大家都有相同目標，希望能集中力量，互相支持共同爭取自由及民主。

台灣人謝和軒則表示，香港、緬甸和其他亞洲國家爭取民主的過程對他而言都非常重要，不能置身事外，所以特別出席遊行表示支持。

而在西岸的三藩市，周六都有來自緬甸、香港、台灣和泰國的奶茶聯盟成員舉行集會遊行，同樣是當地首次。他們都希望突出亞裔人的團結，共同呼籲爭取亞州地區的自由、民主和人權。

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