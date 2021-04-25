美國海軍陸戰隊53名女新兵一起寫下歷史，她們與男兵一樣完成了艱鉅無比稱為「嚴峻考驗」(Crucible)的訓練挑戰，是海軍陸戰隊百年歷史以來首次。

女兵們在聖迭戈海軍陸戰隊新兵基地進行13周新兵訓練，包括為期三天的「嚴峻考驗」，這是美軍裏最嚴酷的訓練之一，想要由這個傳統上全男班的基地畢業就必須完成各種艱難的項目。「嚴峻考驗」訓練內容包括射擊訓練，近身搏鬥，攻擊課程以及令人聞之色變名為「收割者」(Reaper)的徒步訓練。「收割者」徒步訓練是整個挑戰的最後階段，要求新兵們攜帶重達34公斤(75磅)的裝備，征服崎嶇不平的地形和攀登陡峭的山脊，路程約16公里。

53名女兵首次與男兵一起組成男女混合連，在基地內完成訓練，順利畢業。上尉哈里斯(Martin Harris)表示，這批女兵贏得最後演練比賽，「也贏得所有體能項目」，在體能與格鬥體能測試中取得最高分數。哈里斯又說，這批女兵2月抵達聖迭戈訓練營時本來有59人，現在有53人完成訓練，折損率與男兵相近。在訓練過程即使受了傷，只要導師認為她們符合所有要求，仍然可以讓她們畢業。

海軍陸戰隊軍官認為，男女混合訓練比單一性別的組合表現相若，甚至更佳，因為雙方會產生競爭心態，激發鬥志。

路透社/英國《每日電訊報》

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