根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數突破1.45億、死亡人數逾309萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,200萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.1萬。印度確診人數超過1,661萬，死亡人數迫近19萬。巴西確診人數超過1,430萬，死亡人數迫近39萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、波蘭、哥倫比亞、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

全球疫苗接種量破10億劑

法新社統計，截至香港周日凌晨1時45分，距首度展開大規模接種不到5個月，全球各地疫苗注射量超過10億劑。

法新社根據官方資料作出的統計顯示，全球207個國家和地區至少已注射至少1,002,938,540劑COVID-19疫苗。美國、中國、印度佔過半數或58%，美國打2.25億劑、中國打2.16億劑，印度打1.38億劑。

但就已接種疫苗者佔境內人口比例而言，以色列領先全球，境內將近6成人口已完成接種，接着為阿拉伯聯合酋長國（UAE），逾51%人口已接種至少一劑疫苗，其後依序為英國49%、美國42%、智利41%、巴林38%以及烏拉圭32%。

在歐盟境內，21%人口共接種共1.28億劑疫苗。27個歐盟成員國中，馬爾他進度領先，47%人口已接種疫苗，匈牙利則為37%，德國僅22.6%，西班牙22.3%、法國20.5%，意大利19.9%。

打疫苗速度加快，全球各地打疫苗數量不足一個月內倍增。

雖然大多數貧窮國也已展開疫苗接種，主要拜COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）之賜，但疫苗接種仍大抵屬高所得國家的特權。根據世界銀行（World Bank）所定義的高收入國家，境內人口僅佔全球總人口16%，已注射疫苗數量卻佔47%。

低收入國家已注射疫苗數量僅佔0.2%。約12個國家尚未展開疫苗接種，其中7個在非洲（坦桑尼亞、馬達加斯加、布幾納法索、乍德、布隆迪、中非共和國、厄立特尼亞），3個在大洋洲（瓦努阿圖、薩摩亞、基里巴斯），一個在亞洲（北韓），一個在加勒比海地區（海地）。

英國阿斯利康（AstraZeneca）和牛津大學聯手研發的疫苗，儘管獲批准使用以來出現罕見嚴重血栓副作用，但依然是迄今最廣泛使用疫苗，已在3/4或156個國家和地區展開接種。

競爭對手美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech 共同研發的疫苗，已在44%或91個國家地區展開接種。美國Moderna疫苗已在22%或46國開打。中國國藥集團（Sinopharm）疫苗已在至少20% 或41國開打。俄羅斯的衞星-V（Sputnik-V）疫苗已在至少15%或32國開打。科興生物（Sinovac）疫苗已在至少10%或21國家地區開打。

德國暫停印度旅客入境

首次採取全國統一標準宵禁令的德國防疫新規本周末開始生效。德國總理默克爾表示，人們非常希望能夠有更輕鬆的辦法阻斷並扭轉第三波疫情，然而除了實施更加嚴厲的新規外，並無其他選擇。

德國聯邦政府周六將印度宣佈為病毒變異地區，周日起禁止除德國公民以外的人士從印度入境德國。

法新社

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