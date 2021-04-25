英國《星期日泰晤士報》報道，哈里王子去年夏天出版的傳記，今夏會再版，加入他與妻子梅根上月接受美國名嘴奧花雲費專訪、皇夫菲臘親王逝世等章節。

哈里去年初脫離皇室，與梅根和兒子阿奇移居美國，赴美前曾接受皇室記者斯科比（Omid Scobie）及杜蘭德（Catherine Durand）訪問。杜蘭德和身為梅根好友的斯科比，將訪問內容寫成傳記《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》。

新版亦會詳述哈里2月確定不再履行皇室職務，被英女皇收回榮譽軍銜及皇室贊助人身份等事。

新版勢令哈里夫婦與皇室關係再起波瀾。一名皇室隨從說：「奧花訪問在皇室引爆炸彈，許多皇室人員仍然驚魂未定。」另一名高級皇室消息人士說：「奧花訪問後，還有甚麼話可說呢？」

美國《紐約郵報》

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