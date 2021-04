英國《星期日泰晤士報》報道,哈里王子去年夏天出版的傳記,今夏會再版,加入他與妻子梅根上月接受美國名嘴奧花雲費專訪、皇夫菲臘親王逝世等章節。

哈里去年初脫離皇室,與梅根和兒子阿奇移居美國,赴美前曾接受皇室記者斯科比(Omid Scobie)及杜蘭德(Catherine Durand)訪問。杜蘭德和身為梅根好友的斯科比,將訪問內容寫成傳記《Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family》。

新版亦會詳述哈里2月確定不再履行皇室職務,被英女皇收回榮譽軍銜及皇室贊助人身份等事。

新版勢令哈里夫婦與皇室關係再起波瀾。一名皇室隨從說:「奧花訪問在皇室引爆炸彈,許多皇室人員仍然驚魂未定。」另一名高級皇室消息人士說:「奧花訪問後,還有甚麼話可說呢?」

美國《紐約郵報》

