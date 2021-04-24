英國一名33歲女律師看中一名同行並主動追求，與對方譜出戀情後才發現他已婚，心感不忿的她設局報復，首先誣告男方騷擾及強姦，然後自編自導演被人綁架襲擊，不惜用刀刺傷大腿。她表明是想「摧毀對方人生」，但警方最終揭發她作假證供，妨礙司法公正罪成。

女大律師艾哈邁德（Anisah Ahmed）在觀看英國廣播公司（BBC）2008年的紀錄片《The Barristers》時，看中同行穆罕默德（Iqbal Mohammed），逐利用社交平台接觸對方。兩人自2013年起維持了不足9個月的親密關係，後來艾哈邁德才發現穆罕默德原來已婚。

艾哈邁德首先向穆罕默德的太太和同事公開二人的婚外情，穆罕默德決定結束二人的關係，希望與太太重修舊好，但沒想到艾哈邁德已計劃一連串報復行動。

開設假電郵賬戶發送恐嚇電郵

艾哈邁德要求穆罕默德所屬的律師行調查他的誠信，又用穆罕默德的名字開設一個假的電郵賬戶，發送恐嚇電郵給自己。穆罕默德一度因為女方捏造的證據而被捕，於警署接受數小時盤問，其後電腦專家證實恐嚇電郵並非由他發出。

後來艾哈邁德再警方表示穆罕默德曾多次強姦她，警方曾基於她的指控再次帶走穆罕默德盤問。在牛津刑事法院審訊中，艾哈邁德被指作假證以達到兩個目的——「報復以及分散警方注意」，令警方不留意她而集中注意穆罕默德。

找來前度男友協助報復

艾哈邁德還找來另一位前度侯賽因（Mustafa Hussain）協助報復，她指示侯賽因用手機傳送大量恐嚇訊息轟炸她，然後謊稱是由穆罕默德發出。

在相關的騷擾案件開審前，艾哈邁德決定再自編自導自演綁架案嫁禍穆罕默德。案情指在2015年7月12日，警方接報指一架停泊在路邊的車上，有一名女子受重傷，救護人員要治理其大腿上的嚴重傷口。艾哈邁德報稱穆罕默德企圖綁架和割傷她，但事實是她自己要求侯賽因刺她三刀。在她接受治療期間，又說服身邊人幫忙寄信給她，讓她謊稱是一名受顧於穆罕默德的殺手所發出的信件。

辯護律師指艾哈邁德「無能力處理被拒絕以及被背叛」，她被斷定屬於「情緒不穩定人格」，因此有上述行為。她最終承認兩項妨礙司法公正罪，法官蓋德希爾（Michael Gedhill QC）判處她終身監禁，最低服刑期為4年6個月零10天。

穆罕默德一度想輕生

蓋德希爾指案件對穆罕默德影響極大，「他看着自己的事業、生活和家庭在眼前瓦解，他甚至曾想過了結生命」，又指「案件明顯涉及謹慎計劃，目的是摧毀受害人的個人生活和專業」，而艾哈邁德對穆罕默德報復的程度，令人難以置信，「妳的行徑是惡意甚至邪惡，持續了一段長時間，而且還要求候賽因等人協助」。法官亦判處候賽因監禁兩年、緩刑兩年。

英國《每日電訊報》／英國《每日郵報》

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