歐洲12支頂級足球勁旅上周宣佈另起爐灶設立「歐洲超級聯賽」，但先後惹來歐洲足協、國際足協及各國足總等官方組織猛烈批評，各隊的球迷、球員及教練亦群起表達不滿，最後多達10支球隊宣佈退出。葡萄牙一名曾披露包括歐超聯計劃等球壇秘聞的黑客，因被指入侵他人電腦及企圖敲詐勒索，恐面臨25年監禁。

32歲的雷賓度（Rui Pinto）創立了網站「足球解密」（Football Leaks），被形容為足球界的「吹哨人」。足球解密網站多年來專門調查球壇的機密合約，針對的對象不單球會，更包括各地足協、經理人、投資者等。

雷賓度2019年一月在匈牙利被捕，其後被引渡回葡萄牙受審，面臨多項入侵他人電腦及欺詐罪等的指控，據指由15年開始，他調查球壇內部秘聞，個人擁有多達7,000萬份文件，以及包括電郵在內的3.4TB信息。當中牽涉部分幕後交易，包括在2018年11月揭露主要由皇家馬德里會長佩雷斯（Florentino Perez）領頭的歐超聯計劃。

根據其中一份外洩文件指，2018年10月22日傳給佩雷斯的一封電郵中有提及歐超聯計劃，指曼聯、車路士、利物浦有份參與，「創辦人同意以歐洲超級聯賽這名字，創立一個歐洲足球賽事」。

英國首相約翰遜上周於個人twitter就回應歐超聯計劃，「歐超聯計劃對足球損害極大，我支持足球的管理機構採取措施。歐超將損害本士賽事的根本，並且引起全國球迷的密切關注。相關的球會在採取進一步行動之前，必須回應他們的球迷及關心足球發展的人的疑慮。」

雷賓度的代表律師指，其當事人是「本世紀初其中一位偉大的吹哨人」。雷賓度揭露的除了歐超聯計劃外，也包括葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，C朗）涉嫌逃稅，以至曼城的贊助商協議等秘聞。C朗隨後因逃稅受查，並同意向西班牙當局支付1670萬鎊（1.8億港元）罰款。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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