美國堪薩斯州一對4歲孖女去年12月寫下聖誕願望，綁在汽球上，希望傳給聖誕老人。這原本只是她們媽媽哄女兒的小手段，想不到汽球放上天後飄至千里之外，還落入一名慷慨的陌生老翁手中。老翁充當起「聖誕老人」，並獲其家人和朋友幫忙，成功讓這對小姊妹願望成真。

小姊妹盧納（Luna）和賈內利（Gianella）住在利伯勒爾（Liberal），她們的媽媽岡薩雷斯（Leticia Flores-Gonzalez）接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，女兒相信願望透過放汽球便可傳遞予聖誕老人，於是便讓女兒試一試。她說：「為女兒做點特別的事意義重大，我們因為疫情而過了難過的一年，我希望她們覺得2020年是與媽媽一起度過的，充滿美麗回憶的一年……這樣做的目的從來不是為了讓誰發現汽球，我原以為汽球會漏氣，然後掉落附近樹上，消失不見。」

經社交網站轉發消息 輾轉找到許願女孩母親

不過，岡薩雷斯也沒想過，這方法能夠讓她們意外接觸到遠在路易斯安那州的「聖誕老人」班伯格（Alvin Bamburg）。班伯格當天正在打獵，看到有汽球掛在樹上，當時彷彿聽到上天的指示︰「你要拿下來，至少你要把樹林的垃圾帶走。」當他把汽球拿到手，發現了一張摺疊的小黃紙，用紅色星星封口，原來是一位名叫盧納的小女孩的聖誕願望。

盧納在小黃紙寫上聖誕願望，希望聖誕老人送她糖果、蜘蛛俠波波、「冰雪奇緣」（Frozen）公仔、小狗和彩虹小馬（Little Pony）玩具。班伯格看過後一直記在心裏，待長假期完結後1月開始在Facebook尋人，獲眾多熱心人轉發後，班伯格終於找到岡薩雷斯。

岡薩雷斯表示︰「當發現有人真的找到了盧納的汽球時，我們很驚訝。大家這麼善心真是難以置信，我們感到很多愛，這是最重要的。」對方還詢問賈內利的願望，好讓她也可以達成願望。

眾人合力籌備禮物 班伯格駕車6小時親自送贈

班伯格的家人、朋友、同事、甚至舊同學都願意加入幫忙，經過幾個月的籌備，班伯格在本月初親自駕車6小時，來到岡薩雷斯的家，將禮物送到小女孩的手上。班伯格形容感覺親切，「我們之前已傳過短訊、談過電話、FaceTime（視像通訊），很明顯已認識彼此，當我們真的見面，就像跟家人相見」。

盧納真的如願，獲班伯格送來一隻臘腸犬，她和賈內利都很高興，把牠取名「Max」。岡薩雷斯表示︰「對我們而言，重要的不是她們收到禮物數量和價錢，而是她們收到的愛。對我們而言，看到她們的笑容、我們與班伯格夫婦建立的一輩子友誼，非常重要。」

班伯格亦表示，希望他的好人好事可以啓發更多人踏出一步，令身邊人感到美好，「現在全世界都充滿悲傷的事，世界大亂……但釋出善意並不困難，而你從來無法預計一個簡單的笑容，可以對其他人帶來多大影響」。

美國有線新聞網絡

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