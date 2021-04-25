美國一名婦人婚後前往政府部門，更改駕駛執照上的姓氏，卻赫然發現自己竟然犯下「聯邦侵佔罪」，已經被通緝多年。原來她的罪行，就是她涉嫌22年前租了一盒電影錄影帶一直沒有歸還。不過，作為受害人的影帶租借公司早已結業，而且當年租帶者更可能另有其人，意味她或被錯誤通緝犯多年。

德州居民麥克布萊德（Caron McBride）結婚後，前往更改駕駛執照上的姓氏，意外發現自己正被通緝。她說：「我去更改駕駛執照，因為疫情要先行預約。我向當局發電郵，但他們回覆指，我在俄克拉何馬州出了問題，讓我打電話去問，我打了。」

麥克布萊德以前曾經居於俄克拉何馬州的諾曼市（Norman），在她聯絡後當時嚇壞。克利夫蘭縣地方檢察官辦公室告訴麥克布萊德，她因為犯了聯邦侵佔罪正被通緝，「我以為我要心臟病發了」。當局指，她1999年向影帶店租借了電影《魔法少女莎賓娜》（Sabrina the Teenage Witch）的錄影帶，卻一直沒有歸還。麥克布萊德說︰「她告訴我是因為一盒錄影帶，我請她重複一遍，因為我覺得這事真的瘋了，這女子是騙我的吧？但她不是騙我。」

報稱從沒租過該齣電影 疑當年同屋主所為

麥克布萊德說根本不記得曾經租過這齣電影，「我那時跟一名年輕男子同住，都已經是20多年前的事。他有兩個女兒，當時8歲和10或11歲，我想應該是他租了卻沒有歸還，我這生從沒看過這齣電影，不合我的口味。然而，我就因為一盒VHS影帶而犯了聯邦罪行，還被通緝。」

文件顯示，她是在諾曼市的Movie Place租借影帶，這家店早已結業。有律師行表示，雖然這宗案件「技術上已經沒有受害人」，因為店家已經倒閉，不過克里夫蘭縣仍然可以繼續檢控麥克布萊德。

美國《紐約郵報》

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