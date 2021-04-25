一艘油輪在敍利亞外海遇襲失火，造成至少三人死亡，相信施襲者為一架來自黎巴嫩水域的無人機。今次是為敍利亞10年前爆發內戰後，首次發生同類襲擊。

敍利亞石油部周六發表聲明指，一艘油輪於西北部塔爾圖斯省巴尼亞斯市（Baniyas）附近海域遇襲，一個油箱隨即起火，大火已被救熄。位於英國的「敍利亞人權觀察組織」主管阿布杜拉曼表示，事件造成至少三名敍利亞人死亡，包括兩名船員。

有伊朗電視台報道指，出事的為近日抵達敍利亞的三艘伊朗油輪之一，油輪有部份損傷，但沒有造成傷亡。不過，半官方的塔斯尼姆通訊社卻引述「特定消息人士」否認。追蹤油輪動向網站TankerTrackers亦指，這非伊朗油輪，但於貝魯特註冊。

暫時未知施襲者身份，但敍利亞指是一架來自黎巴嫩水域的無人機。另有報道指，是以色列的無人機施襲，軍方拒絕回應事件。阿布杜拉曼指，今次為敍利亞爆發內戰後的首次發生此類襲擊，但巴尼亞斯過往曾有煉油廠受襲，其離岸管道去年初被放置炸藥，惟未有影響油廠運作。

有報道引述美國與中東官員指，以色列前年底起向至少12艘駛往敍利亞的油輪施襲，大部份載有伊朗石油。自敍利亞爆發內戰以來，以色列累計向2當地發動數百次空襲。

路透社/法新社

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