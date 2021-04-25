巴西疫情未見好轉，死亡病例更以跟印度相若的速度增加，累計死亡病例仍穩佔全球第二多的位置，直迫39萬宗。巴西當局昨天（24日）公佈，4月份至今已錄得67,977宗死亡病例，打破整個3月的66,573宗紀錄，再創新高。但當地專家指出，確診及死亡病例的增長曲線現已趨於穩定。

過去兩周平均每天增6萬確診

巴西衞生部昨天指，過去24小時共錄得3,076宗死亡病例，7天平均死亡病例為每天2,545宗。同日新增的確診病例為71,137宗，兩周平均確診為每天超過6萬宗。在巴西這個人口2.12億的拉丁美洲國家，累計錄得近39萬人染疫死亡，僅次於最多的美國。

雖然數據驚人，但專家指巴西確診和病歿的增長曲線在實際上正趨於穩定。巴西生物醫學研究機構Fiocruz上周五表示，過去兩星期以來，確診病例和死亡病例增長一直維持穩定，形容是「疫情傳播進入新階段的特徵」，又預期在接下來數周，每天死亡病例會在維持3000人左右。

僅5.8%人口打齊針 疫苗接種率偏低

儘管巴西疫情嚴峻，但已完成接種疫苗的人數僅佔總人口5.8%。巴西衞生部稱，計劃於今年9月完成為優先群組接種，即大概7,700萬人。

因未能控制疫情而下台的前巴西衞生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）上月曾宣稱，今年首四個月會接收1.03億劑疫苗。但最新數字顯示，巴西至今僅接收7,300萬劑疫苗，遠較預期為低。政府解釋是因為製造疫苗原材料數量低於預計，加上部分疫苗仍待國家監管機構批出使用許可。

路透社／法新社／中央社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）