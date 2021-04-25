白羅斯獨裁總統盧卡申科昨日（24日）透露將修改法例，一旦他突然身故，將由他兒子維克多（Viktor）實際掌控的國家安全委員會統治國家，被外界視為延續他「王朝」的舉措。

白羅斯國家通訊社（Belta）報道，盧卡申科昨天到訪波列西國家輻射生態保護區（Polesie State Radioecological Reserve），向記者談及這項決定。他說：「告訴我╴如果明天沒有了總統，你們能否保證所有事情運行暢順？不。我將會簽署一項法令關於如何安排白羅斯權力。如果總統被槍擊，第二天（國家）安全委員會將掌權。」

法律本規定由總理暫掌總統權力

根據現行法律，總統若出現空缺，其權力將移交至國家總理。目前總理由盧卡申科的親信戈洛夫琴科（Roman Golovchenko）擔任。

現年66歲的盧卡申科自1994年連任總統至今，目前是共有20名成員的國家安全委員會的主席，但其長子維克多亦佔有一席，並被視為委員會的非正式領袖。

白羅斯去年夏天爆發反暴政示威，反對派指控盧卡申科造票，令他得以第六次連任總統。流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）的顧問維亞科卡（Franak Viacorka）批評，盧卡申科的最新舉措純粹是「為了防止可能的民主過渡」。

德國之聲／美聯社

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