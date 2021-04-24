東南亞國家領導人周六表示，他們已與緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaign） 商定一項終止緬甸危機的計劃，至於他們所提出不再殺害抗議民眾的要求，敏昂來並未明確回應。

馬來西亞首相穆希丁（Muhyiddin Yassin）在東南亞國家聯盟（ASEAN）領袖會議結束後告訴記者：「會談結果比我們預期來得好。」他說：「我們設法不去過份指摘敏昂萊那些人，因為我們並不在意，緬甸現況是何方引起。我們只強調，暴力必須終止。就敏昂萊而言，是另一方製造了問題，不過他也同意，暴力必須終止。」

敏昂萊也出席了峯會。東盟各國領導人希望敏昂萊承諾約束安全部隊。監察組織「政治犯援助聯盟」（AAPP），自反對2月1日軍事政變的公民抗命運動展開以來，緬甸安全部隊已殺害745位民眾。東盟國家領導人並希望，緬甸軍政府釋放政治犯。

穆希丁說：「對於我和其他許多領導人提出的建議，敏昂萊並不反對。」

主持會議的汶萊發表聲明說，會中就五點主張達成了共識，分別是終止暴力、由相關各方進行建設性對話、由東盟特使推動對話、緬甸接受援助並同意東盟特使前往協商。聲明中並未提及釋放政治犯。

軍方控制的電視台Myawaddy TV在晚間新聞簡報中，報道敏昂萊出席東盟峯會，說緬甸會在多項議題上與東盟緊密合作，包括政治過渡和將會實施的程序。

路透社

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