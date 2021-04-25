日本疫情反彈，首相菅義偉政府發佈自疫情以來第三次「緊急事態宣言」，針對東京都、大阪府、京都府及兵庫縣，並於周日（25日）生效，預計維持至下月11日。不少民眾趁措施生效前夕，上周六（24日）出遊飲酒；新令生效首日，亦有大批遊客到東京迪士尼樂園遊玩，反映民眾抗疫疲勞，新令上路能否遏止疫情備受關注。另外，政府將公佈針對東京奧運參與者的防疫規定，違者恐被取消參賽資格。

東奧進入倒數階段，有報道引述消息人士指，政府料規定選手及教練必須在上機前96小時內進行兩次檢測，並在入境日本時再作測試。他們若願意接受每日作檢測及僅在限定範圍活動等條件，在入境後當日就可開始練習，而不用隔離14日；其他相關人士則視乎情況再作檢測。

主辦單位將透過手機應用程式監測選手及教練的健康狀態，以及與確診者的接觸史等。若違反當局防疫規定，將被取消豁免隔離兩周的待遇，最嚴重可被取消參賽資格。

新令生效首日東京迪士尼遊客絡繹不絕

踏入措施生效首日，東京迪士尼樂園未有隨環球影城步伐臨時關閉，早上約9時遊客絡繹不絕。一名20多歲女子與3名友人一同入園，表示門票早於個多月前訂好，又坦言染疫可怕，但因為好不容易預約到門票，「希望今天就忘記疫情盡情玩樂」。

東京銀座周日不少商戶已停止營業。在附近經營美容院的50多歲女性說，今天上街人潮看起來大約是過往周日的8成左右，雖然她的店有營業，「但還是很多客人取消預約，經營狀況依然嚴峻」。

宣言前夕大阪民眾趕上街

「緊急事態宣言」實施前一天，4都府縣鬧市上周六人潮湧現。大阪市梅田地區鬧市不少商戶及購物商場今天起暫時停業，前一晚吸引許多民眾上門光顧。

家住大阪市北區的24歲上班族男性昨天在電影院前說，「第一次的緊急事態宣言發布時，我都悶在家裏沒出門，但這次要我再這麼做恐怕很難」。他認為，身邊無人染疫，自己只需更加謹慎就無問題，「我已經很習慣疫情了」。

東京高尾山等地現人潮

東京不少旅遊景點亦人頭湧湧，位於八王子市的高尾山上周六中午前出現上下山人潮，顧客逼滿當地店舖。63歲女子山口美枝子稱為避免人潮，早上約7時便來行山，「我想說早上人應該比較少，結果登山口附近已擠了50個人」。

東京都上野阿美橫丁附近居酒屋林立，上周六下午喝酒用餐的客人擠滿小巷。一名20多歲男子上班族表示，措施生效後居酒屋就要停業，所以趕在關門前來喝酒，「明天開始到宣言解除前，都得在家裏喝酒」。當地經營中華料理老店的47歲野澤昌治說，就算宣言生效後，仍然會照常供酒，晚上依然營業，他認為不遵循政府籲請的店家，「我想多少還是會有的」。

日本擬要求奧運海外選手上機前檢測兩次

另外，東奧進入倒數階段，有報道引述消息人士指，政府料規定選手及教練必須在上機前96小時內進行兩次檢測，並在入境時再作測試。他們若願意接受每日作檢測及僅在限定範圍活動等條件，在入境後當日就可開始練習，而不用隔離14日；其他相關人士則視乎情況再作檢測。

主辦單位將透過手機應用程式監測選手及教練的健康狀態，以及與確診者的接觸史等。若違反當局防疫規定，將被取消豁免隔離兩周的待遇，最嚴重可被取消參賽資格。

共同社／中央社

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