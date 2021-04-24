東盟終於開會介入斡旋緬甸危機，但處處見分歧爭議。從緬甸政變近三個月才正式為此開會，已可見東盟內部分歧是如何大。

未邀反對派 被視予認受性

英國皇家國際事務研究所亞太項目副研究員海頓（Bill Hayton）指出，東盟中越南、柬埔寨、泰國等地理上較接近中國的「大陸國」，都傾向反對介入緬甸，馬來西亞、菲律賓、汶萊等「海洋國」，則傾向集體採取行動，尤其是東盟秘書處所在的印尼。他指東盟雖素來強調說服而非強迫，但如成員國缺統一立場，游說力量大減。

分析家指如果任由緬甸暴力衝突惡化成失敗國家，東盟成員國亦要承受難民湧入、跨境罪案增加等惡果；一向共識至上的東盟作為東南亞與國際社會橋樑的角色，公信力亦會大受打擊，所以硬着頭皮蹚渾水。

東盟這次只邀緬甸軍頭敏昂萊開會，沒邀反對派，受盡民運和人權人士批評。新加坡國立大學政治科學系副教授莊嘉穎指出，如果東盟被視為給軍政府認受性和站在軍政府一方，恐令緬甸其他群體更加不快。不過亞洲協會政策研究院政治安全事務主任努爾指出，緬甸走出政變危機的第一步始終是制止流血，加上緬軍數十年來已慣被孤立，倒不如嘗試交往。莊嘉穎亦指難以想像歐美領袖會想跟暴力獨裁者打交道，所以只有東盟能做「醜人」斡旋。

英國廣播公司/美國有線新聞網絡