中國自去年與澳洲展開貿易戰，持續向對方貿易施壓，兩國關係惡化。英國傳媒引述多國的出口數據發現，受中國打壓的許多澳洲產業已成功找到替代市場，出口保持平穩，部份產品如大麥的出口甚至較受中國制裁前更高。至於捨棄澳洲貨的中國，也很快就到新採購國家，填補因澳洲貨物進口下降導致的缺口，惟這些國家多數與澳洲友好，更不乏「五眼聯盟」成員。

中國與澳洲同是「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP）的締約國，中國亦一直是澳洲的最大貿易夥伴，但自去年澳洲提出要求國際調查武漢肺炎疫情源頭後，兩國關係轉趨緊張，中國亦向澳洲實施一系列貿易報復。

澳洲大麥、煤炭出口回升

2020年5月，中國對澳洲進口的大麥徵收6.9%的反補貼稅率，之後澳洲生產的棉花、牛肉、葡萄酒、煤炭、龍蝦等產品，陸續成為中國針對的產品，引起全球關注。但到今年，這些受影響產品出口卻已直逼中國制裁前的水平。

英國廣播公司（BBC）中文網報道，在中國制裁後，澳洲向中國出口的大麥總值從2020年4月的1.3億美元，在一個月內減半至6400萬美元，5月的全球總出口量更下跌到只得4月的40%。但到今年2月，澳洲大麥的總出口量，已回升至1.9億美元，超過2020年5月中國制裁前的水平。

煤炭也是受影響產品之一，中國2020年10月一度下令進口商停購澳洲煤炭，令澳洲出口中國的煤炭從2020年5月約11億美元高峯，下跌到今年2月僅有2200萬美元。然而，由於澳洲向日本、印度、韓國等國的煤炭出口增加，填補了中國的空缺，使總出口保持平穩。

棉花方面，去年10月有報道指中國的棉廠被要求停止採購澳洲棉花，中國進口澳洲棉花的數量隨即從當月的3400萬美元、價值約3400萬美元，下跌至今年1月的約64萬美元。但澳洲外交與貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）數據顯示，澳洲對全球棉花整體出口量在10月至1月有所下跌，至2月已經回升至接近2020年10月的水平，其中2月對印尼的棉花出口量比1月上升五倍。

中國替代來源包括「死對頭」採買更多美國、加拿大貨

中國方面也找到替代供應，惟主要供應商來自與中國針鋒相對的「五眼聯盟」國家。其中，因孟晚舟案與中國關係惡化的加拿大，就是最重要的替代來源，尤其是大麥和煤炭等產品。

中國去年5月開始向澳洲大麥加徵關稅後，就逐漸開始增加從加拿大進口大麥，加拿大官方統計，從2020年7月至今年3月，中國從加拿大進口大麥總值就激增5倍。加拿大數據顯示，至今年2月，出口的大麥超過90%都是運送到中國，中國成為加拿大大麥最大買家，而中國當月的採購量，更加是第二大買家日本的約7倍。

中國也是加拿大煤炭最大買家，2020年9月到今年2月，中國從加拿大進口的煤炭總值也大增4倍。加拿大統計局數據顯示，中國在2月從當地購買了價值約1.27億美元的煤炭，佔總出口價值約40%。

至於棉花方面，據中國海關總署統計，從澳洲進口的棉花雖減少，但從美國、巴西和印度的進口量卻大增，單是今年1月就分別從美國和印度進口價值超過2.7億美元和8900萬美元的棉花，兩者均創下近年來新高。根據美國國際貿易委員會數據，中國是美國棉花最大買家，美國今年1月的棉花出口總量約值5.9億美元，當中中國從美國進口棉花約值2.1億美元，遠超第二大買家越南所購買的1.1億美元。

葡萄酒業仍然受影響

然而，中國的措施對澳洲產品並非完全沒有影響，澳洲葡萄酒管理局（Wine Australia）指，中國商務部去年11月要求澳洲葡萄酒進口商支付保證金後，向中國出口的葡萄酒價值隨即從10月出口價值約1.5億美元的高峯，下跌至12月不足1000萬美元，連帶澳洲葡萄酒整體出口也下跌。

部份澳洲酒莊成功將葡萄酒轉售至英國、美國等市場，但業內部份小型葡萄酒商十分依賴中國市場，短期內難以發展中國以外的市場。澳洲葡萄與葡萄酒協會（Australian Grape and Wine）行政總裁巴塔林（Tony Battaglene）指，澳洲酒莊即將完成一年採收，加上中國的措施，真正的壓力會在未來6至8個月浮現。

此外，中國去年11月開始針對從澳洲的龍蝦實施進口限制，澳洲漁業協會（Seafood Industry Australia）呼籲當地消費者購買本地龍蝦，令生意在聖誕期間比去年同期增加了30%，填補了部份缺口，但這個趨勢能否持續仍然是問題。

中國貿易戰反令澳洲對華立場更強硬

中國貿易制裁澳洲後，替代來源中少不了「五眼聯盟」及印度等國家。而近年情報共享網絡「五眼聯盟」多次就香港、新疆及其他議題批評中國，除了新西蘭外，中國對聯盟中的美國、英國、加拿大、澳洲亦態度強硬，印度則與中國更有長年邊界摩擦。

中國外交部多次指出，對澳洲徵關稅和保證金等措施都是正常檢疫或貿易調查的一部份。但外界質疑，這些舉動都與近期中澳緊張關係有關。同時，澳洲對中國的強硬態度並未因貿易制裁而退縮，澳洲外長佩恩（Marise Payne）早前更引用新通過的《外交安排政策法》，取消維多利亞省與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議，引發中方不滿；國防部長登頓（Peter Dutton）周日（25日）警告，不能忽視因台灣而與中國爆衝突的風險，表明澳洲軍隊已做好準備。

澳洲智庫洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）首席經濟分析師拉賈（Roland Rajah ）形容，中國進行的是「很明顯的經濟威逼行為」，但行動沒有為澳洲經濟帶來太大衝擊，各行業都成功找到替代市場，形容是「雷聲大雨點小」，反而讓澳洲的對華立場更強硬，也無法對其他國家產生「殺雞儆猴」的效果。

英國廣播公司／中央社

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