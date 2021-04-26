【新增泰國疫情】根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.46億、死亡人數突破310萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,207萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過57.2萬。印度確診人數超過1,696萬，死亡人數超過19.2萬。巴西確診人數超過1,434萬，死亡人數達39萬。法國確診突破500萬。俄羅斯、土耳其、英國確診則突破400萬。意大利、西班牙、德國確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有阿根廷、哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、羅馬尼亞、伊拉克等9國確診宗數均超越100萬大關。

秘魯前總統夫婦確診

秘魯前總統比斯卡拉（Martin Vizcarra）曾被爆去年10月還在任時偷步接種中國國藥集團（Sinopharm）研發的疫苗，但周日說，他和妻子雙雙確診。

曾在2018年至2020年擔任秘魯總統的比斯卡拉在Twitter發文：「儘管採取必要措施避免將病毒帶回家，但我和妻子的檢測都呈陽性，而且有症狀。」58歲的比斯卡拉還提到：「我的家人正在採取必要隔離措施，不要放鬆警戒。」

比斯卡拉被指抗疫不力和涉嫌貪污，去年11月遭彈劾罷免。他早前被爆料提前接種國藥疫苗，但他自稱並未插隊，打針是試驗一環。

傳染力更強的巴西變種病毒株肆虐下，秘魯正面臨第二波疫情衝擊，擁有大約3300萬人口的秘魯，目前累計確診總數超過170萬，59,440人病歿。

泰國染疫死亡人數創新高

泰國第3波疫情越趨嚴峻，25日宣布新增11人死亡，是疫情爆發以來單日新增死亡人數最高。曼谷緊急宣布從26日開始關閉31處商業和公共場所，期盼減緩疫情傳播。

泰國疫情指揮中心25日宣布新增2438例確診病例，累計達到5萬5460例，其中140人死亡、3萬1113人康復出院、2萬4207人住院治療中。

荷蘭禁止印度客機入境

荷蘭交通部周日表示，因為擔心變種毒株傳入，從當地時間周一傍晚6時開始禁止來自印度的客機入境，直到5月1日。禁令不包括貨機或載有醫務人員的飛機。

除了荷蘭，德國、英國、加拿大、伊朗和科威特等國家，近來也都採取類似措施禁止來自印度的旅客入境。

印度疫情惡化，已經連續多天單日新增確診數超過30萬宗。目前印度全國確診總數約1,700萬，逾19萬人染疫死亡。

法新社／路透社

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