菲律賓一名女子2013年被誘騙到澳洲悉尼，遭一對夫婦強迫無薪及長時間工作，要全天候照顧其子女或在其餐廳工作，過着猶如奴隸般的生活長達3年，到2016年才成功逃脫回鄉。這對夫婦近日承認強迫勞動等控罪，面臨監禁10年。

借簽證騙受害人赴澳

受害人因法律原因未有公開姓名，她從未外遊，一直希望有機會為家人賺錢，得到被告夫婦麥卡利爾（Joshua McAleer）和希拉（Shiela McAleer）協助下，申請為期3個月的簽證，她視為獲得新生的機會。

然而受害人去到被告位於悉尼南部羅克代爾（Rockdale）的家後，被對方要求每周工作6天而且是長時間勞動，包括全天候照顧他們的子女，或到該對夫婦的菲律賓餐廳或其他店舖如雜貨店打工。

這對夫婦還限制受害人與誰見面或到哪裏，禁止她與當地菲律賓人接觸，不准談戀愛，甚至在公眾場合要用化名。當她簽證過期要求回鄉時，被告竟要求受害人償還這趟旅程開支才准離開，「如果你還債前就回去，我認識菲律賓警方高層，而且我可以聘人傷害你或你的家人」。

受害人逃回鄉後仍被跟蹤

直到2016年10月，受害人才成功逃返家鄉，但這對夫婦仍不肯放過受害人，聘請了一位私家偵探跟蹤她。

受害人表示︰「我不知道當我來到這裏要一天工作24小時，工作還得不到報酬，我感覺像個奴隸，但我一聲不吭。我寧願沒有來過（澳洲），我無能力改變我的處境」。受害人又形容太太希拉是「殘忍的人」，承認至今仍懼怕他們。

兩名被告上周四（22日）在量刑聆訊中承認多項控罪，包括經營企業涉及強迫勞動，藏匿非法入境者、造假文件虛報向受害人提供7萬美元（約54.3萬港元）補貼。案件將於6月11日宣判，兩人可能被判入獄10年。

英國《每日郵報》

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