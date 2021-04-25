COVID-19疫苗面世及開始接種約四個半月後，全球接種數目在昨天突破10億劑。多個國家的疫情仍然嚴峻，其中印度昨天公佈單日確診接近35萬個個案，是連續第四日創下全球新高；巴西亦正度過死亡最慘重的一個月。疫苗被視為對抗疫情的希望，惟疫苗分配不均仍是未解的結。

據法新社報道，截至香港昨日凌晨1時45分，全球207個國家和地區已經接種了超過10.29億劑COVID-19疫苗。有58%是在三個國家施打，分別是美國2.256億劑、中國逾2.2億劑，以及印度1.384億劑。

印度接種率低 8.5%打一針

然而，儘管全球接種數目不到一個月內增加了一倍，但完成接種的人口只有3%。疫情未見緩減，上周五全球就寫下單日新增89.3萬宗個案的紀錄，儘管前日的數字回落至大約83萬。

南美洲人口最多的巴西，就達到悲痛里程碑，4月未完已成為巴西疫情爆發以來病歿人數最多的月份，至少已6.8萬人死亡。巴西2.12億人口中，累計近39萬人死於這病毒，僅次於美國的58.5萬；以死亡率計，巴西冠絕美洲和南半球，接種至少一劑疫苗的人口百分比則只有12.5%左右。

即使印度接種疫苗數量是全球第三，但昨天公佈的24小時新增確診，仍多達349,691宗，再次創下這個疫潮單一國家的單日紀錄；在該24小時期間，印度亦寫下單日2,767人病歿的紀錄。

事實上，雖然印度打針數字高，但按人口計，只有8.5%民眾打了至少一針。相比起來，接種率最高的依然是以色列，據OurWorldInData.org統計，截至上周五，以色列已有62.1%人口接種至少一劑疫苗；阿聯酋亦有逾51%人口打了至少一針。英國前日亦宣告，打至少一針的人口比率突破五成。美國與智利亦達到四成以上接種率。

歐盟國家合共有21%人口打了至少一劑疫苗，接種劑數達一億2,800萬。27個歐盟國家中，馬耳他接種比率最高，有逾47%人口已打一針。但西、南歐多國進度都未算理想，德國僅22.6%人口打一針，西班牙22.3%，法國和意大利都是大約20%。

至少12國零疫苗 包括北韓

雖然拜COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）之賜，大部份窮國都已展開接種工作，但統計顯示高收入國家總人口僅佔全球16%，已施打的疫苗數量卻佔47%；低收入國家已施打的疫苗數量則僅佔全部的0.2%。目前尚有至少12個國家未有疫苗供接種，包括北韓。

被指囤貨的美加都受到壓力，其中美國在總統拜登大力推動疫苗接種下，已有27%人口完成接種，一些州分甚至拒收聯邦政府分配的疫苗。美國國內外都有公衞專家呼籲華府重新負起美國在世界的領袖責任，把握機會「主宰下階段抗疫成果」。

法新社/路透社/美聯社