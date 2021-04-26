俄禁制納瓦爾尼支持者地區組織活動

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）支持者地區組織的一名律師表示，莫斯科一個法院周一正式禁制其「反貪污基金會」（Anti-Corruption Foundation，FBK）組織，以及地區網絡的所有活動。

納瓦爾尼組織旗下的地區辦公室周一表示，他們不會再在社交網發佈資料，聖彼得堡分部在Telegram頻道指：「很遺憾，我們不能再以以前的模式繼續工作。對於我們的員工和支持者來說，這是不安全的。從今天開始，此頁面上將不會顯示任何訊息，它會被凍結。」

莫斯科一間法院周一舉行初步聆訊，考慮是否把把納瓦爾尼支持者組織列為極端組織，檢方要求法院禁制納瓦爾尼支持者組織公佈任何線上內容、組織示威及參與選舉。

德國總理默克爾發言人周一指，利用打擊恐怖主義的手段，去對符政治上的異見，「根本不符合法治原則」。

英籍伊朗女再被判囚1年

擁有英國和伊朗雙重國籍的女子扎克哈里—拉特克利夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe）在伊朗被控參與反對伊朗的宣傳活動，其律師周一指她被判入獄1年，服完刑後1年內禁止離開伊朗。英國首相約翰遜譴責事件，稱「我完全不認為再將拉特克利夫判處更多徒刑是正確的」，又指倫敦一直努力爭取她獲釋。

她在伊朗被控間諜罪成，去年獲最高領袖哈梅內伊特赦，但之後被安排戴上電子腳鐐，在其位於德黑蘭的父母家中軟禁，3月初才服滿5年刑期，但隨即面臨參與反對伊朗的宣傳活動的新指控。

扎克哈里—拉特克利夫2016年4月2日在德黑蘭機場被捕，她當時為英國路透社屬下的慈善部門「湯森路透基金會」（Thomson Reuters Foundation）工作，被捕理由是牽涉國家安全。被捕後，她進行過兩次絕食抗議，更出現驚恐症、失眠、肩痛和經常有意自殺。但礙於伊朗不承認她的雙重國籍，因而拒絕英方領事介入。

韓聯社︰教宗願訪北韓

韓聯社報道，教宗方濟各在梵蒂崗接見南韓天主教會大田教區主教俞興植時，表示願意訪問北韓。

俞興植稱，方濟各就訪問北韓一事表示，指兩韓人民分隔生活70年而飽受煎熬，他說他將會在條件成熟後訪問北韓。

方濟各過去亦曾表達訪問北韓的意願。2018年平昌冬奧會成功舉辦，板門店兩韓首腦會談和新加坡北韓和美國首腦會談相繼舉行，令兩韓關係回暖，教廷內部也為推進方濟各訪北韓而行動。但隨着2019年在河內，北韓和美國首腦會談破裂，所有的接洽工作被迫中斷。

意大利打擊黑手黨拘99人

意大利安莎通訊社（ANSA）周一報道，當地警方在巴里（Bari）展開打擊黑手黨行動，行動中拘捕99人。

報道指，疑犯包括斯特里休利奥（Domenico Strisciuglio）黑手黨家族的領袖及成員，他們涉及敲詐勒索、販毒及與黑手黨有連繫等控罪。

韓聯社／路透社

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