(新增動新聞)印度近日的疫情持續嚴峻，單日新增感染個案連日創全球新高，其中周日新增個案逼近35萬，較一個月前增近8倍。多個國家宣佈暫停與印度的航班往來，美國、英國、德國等多國承諾協助印度抗疫，其中美國總統拜登表示，印度在疫情初期曾幫助美國，如今印度有難，美國亦會按其需要提供幫助；德國外長馬斯稱，會向印度提供氧氣等醫療物資。

印度單日新增感染宗數已連續4日創全球新高，當地醫院無法提供足夠氧氣治療患者，部份病人遭拒諸門外，首都新德里進一步擴大封鎖措施。

拜登稱美國有決心幫助處於困難時期的印度，「如同印度在疫情初期向美國提供援助一樣」，將向印度提供製造疫苗所需的原料、藥物、病毒測試工具、呼吸機及防護裝備。白宮稱措施是希望保護印度前線醫護人員抗疫，如有需要將再提供供氧設施及其他相關物資。

美國國家安全委員會發言人霍恩（Emily Horne）周日表示，美國將盡快向印度提供原料，期望助印度生產疫苗，美國亦可能派出疾控中心專家赴印度。白宮首席醫學顧問福西（Anthony Fauci）表示，正考慮向印度提供阿斯利康疫苗。

英提供140部呼吸機

馬斯接受德媒訪問時，形容印度的新一波疫情規模前所未見，有需要迅速行動以阻止新變種病毒流入德國，承諾將盡力幫助印度抗疫。德國國防部透露，外交部已要求德國軍方協助向印度提供供氧設備，並安排醫療設備運輸。法國總統府周日宣佈，將向印度提供呼吸機。

英國外交部周日表示，將向印度供應140部呼吸機、500個氧氣儲存設備，首批物資周二便會抵達。首相約翰遜稱英國會跟印度同行，形容兩國是朋友和夥伴，英國亦非常關注抗疫工作。與印度長期敵對的巴基斯坦亦指，希望印度能早日回復正常。

多地對印度採取新一波旅遊限制，涉及最少十多個國家及地區：

香港

香港政府4月20日午夜起實施熔斷機制，禁止印度、巴基斯坦及菲律賓航班來港14天，暫定5月3日屆滿。

東南亞及南亞

新加坡由4月23日起，暫停所有非新加坡公民從印度入境，不設限期。印尼已停止向過去14天曾身處印度的人發出旅遊簽證。

孟加拉與印度約4,000公里土地接壤，孟加拉表示周日起暫時關閉與印度的陸路邊境，為期兩周。巴基斯坦上周一起禁止印度人入境，為期兩周。

泰國政府周日宣佈將禁止外國人從印度入境，周一宣佈暫停核發來自印度的旅行文件。泰國駐新德里大使館表示，將暫停核發來自印度的非泰國國民入境證明，直到另行通知。有報道指出，載送有錢人的私人飛機正從印度飛往泰國，對此泰國民航局予以否認，民航局表示，5月會有4架撤僑專機從印度返回泰國。首都曼谷周一有更多場所關閉，作為遏制第3波疫情努力的一部分。

新西蘭

新西蘭周四起暫停讓印度公民入境。

中東

阿聯酋在周六起停止所有來自印度的航班，為期10天。沙地阿拉伯宣佈，繼續現行針對印度等20個國家的航班禁令。

歐洲

荷蘭政府周日宣佈，周一起停飛所有來往印度的航班，暫定直至5月1日。德國周一起要求所有從印度入境的德國公民，必須先取得病毒測試陰性證明，抵達德國後亦要隔離14天，非德國公民則禁止從印度入境。意大利政府周日宣佈，將禁止過去14天曾到訪印度的非意大利公民入境。

英國4月23日起把印度加入「紅色名單」，只有英國及愛爾蘭公民可從印度入境英國，且入境後需自費隔離10天，非英國或愛爾蘭公民如在過去10日曾身處印度，則不得入境英國。

北美

加拿大政府由上周四起，暫停所有來自印度和巴基斯坦的航班入境，為期30天。美國亦向印度發出旅遊警示，建議國民不要前往印度。

路透社/法新社/德新社/美國有線新聞網絡

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