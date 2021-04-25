【新增女黨魁資料】德國將於9月舉行國會大選，2018年已預告選後將退休的總理默克爾屆時亦將結束16年總理生涯。有機會成為下任總理的80後綠黨女黨魁貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，德國捍衞民主價值和人權時，要以「對話與強硬立場並重」的態度對中國。

《星期日法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung）刊登貝爾伯克專訪。她認為歐洲應運用經濟力量，封殺以強迫勞力生產的中國貨，並避免使用危害歐洲安全的通訊技術。她說：「現時是兩種制度的角力：專制vs自由民主。」他指中國在中亞以至歐洲的「一帶一路」基建和電網投資是「野蠻的強權政治」。

貝爾伯克呼籲歐洲不應自欺欺人，歐盟必須因應情況捍衞自身價值，例如利用中歐簽署的投資協定，強硬處理中國強迫新疆維吾爾族勞動的問題。

俄羅斯方面，貝爾伯克提及最近在俄烏邊境增兵並支持烏克蘭親俄武裝，表示支持烏克蘭申請加入北約和歐盟。她認為當前最重要是向俄施壓，使之恪守《明斯克協議》。

《星期日圖片報》委托Kantar進行的最新民調，綠黨支持率28%，些微領先默克爾的中間偏右聯盟黨（27%），中間偏左社民黨13%，極右另類選擇黨10%，親商界的自由民主黨9%，左翼黨7%。

美聯社

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