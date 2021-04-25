不少國家都出現第二波疫情，只是出現的先後時間有差異，而且往往第二波疫情的主因都是人為造成，印度早在年初就認為疫情已過去，放鬆防疫措施，而且舉行大規模宗教集會，成為超級傳播的活動，專家認為第二波疫情是無可避免的。

民眾過早以為達成群體免疫

美國的第二波疫情持續了45天，約翰斯霍普金斯大學醫學院傳染病專家馬拉加基斯（Lisa Maragakis）在一篇文章寫道，「經過數個月以來的取消活動、經濟挑戰和不安緊張、人們對抗疫措施感到沮喪與疲累」，這些因素令疫情再現，感染數字再創新高。印度的情況也一樣。

印度公共衞生基金會會長雷迪（K. Srinath Reddy）說，1月病例下降時，民眾都沉浸在群體免疫的歡欣裏，但他認為在這個旅遊頻繁的時代，除非全球都能達到群體免疫，否則無法做到，可是這類「掃興」的警告往往被指是散播「負面情緒」，而不被理會。細胞與分子生物學中心資深首席科學家兼主任米甚拉（Rakesh Mishra）提出第二波疫情的警告，也受到不少指摘。

政府急於放寬抗疫限制 促成超級傳播活動

由於許多群眾認為「疫情已過」，4月1日獲准舉行的宗教盛會大壺節（Kumbh Mela），有多達350萬人前往北阿坎德邦（Uttarakhand）朝聖，到恆河沐浴，很多人都沒戴口罩，也沒有保持社交距離，結果變成病毒超級傳播的活動，北阿坎德邦的病例急增，由2月每日新增60宗病例，到4月已經每日新增大約2,500宗。

印度去年10月已經讓戲院、學校、商場、酒吧和餐廳重開，婚禮的人數限制也放寬，政客們自由來去到各地舉行選舉拉票造勢集會。例如西孟加拉邦（West Bengal），當地正舉行地方政府選舉，投票日由3月27日延至4月29日，即使病例數字急增，仍然繼續舉行群眾集。當地4月1日錄得6,519宗新增病例，到周六已經上升至24小時內新增1.2萬宗病例，估計新增數字將升至每日2萬宗。印度總理莫迪直至4月23日才宣佈取消西孟加拉邦的選舉集會。

第二波疫情無可避免 較第一波嚴重

印度流行病學家達斯古普塔（Rajib Dasgupta）表示，第二波疫情是無可避免的，「基本上所有國家的第二波疫情都比第一波嚴重，因為第二波裏有更多年輕人受感染」，但他認為第二波疫情大致上會平息。

研究機構衞生計量與評估研究所（IHME）表示，印度目前的感染數字是2020年9月的兩倍，並估計到今年8月1日死亡人數亦會倍增達到66.5萬人。「如果不採取嚴厲措施來減少社會融合，增加使用口罩的話，印度目前的形勢相當嚴峻。」IHME預計印度的每日死亡人數，到5月10日將會上升至5,600人。

如果印度下周就能實施廣泛的口罩措施，將可救回7萬人的性命；下月1日起，印度凡年滿18歲以上人士就合資格接種疫苗，若計劃順利，IHME亦估計可以救回8.5萬人的性命。雷迪說，未來三至四周將會是抗疫關鍵期，「要與時間競賽」。

美國《國家地理》

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