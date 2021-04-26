英國國防部周一宣佈，航空母艦「伊利沙伯女皇號」（HMS Queen Elizabeth）將在5月執行首次任務，訪問日本、南韓、印度、新加坡等印太地區多個國家，整個任務為期約半年。國防大臣華禮仕（Ben Wallace）表示，「伊利沙伯女皇號」的部署目標是展示英國在全球擔當積極角色，《獨立報》更形容英國是聯同其他國家，向中國的擴張主義方針表態。

訪40多個國家 參加聯合軍演

今次是「伊利沙伯女皇號」第一次出國任務，整個行程為期28周，預定到訪40多個國家，並會進行多項聯合軍演，包括與日本海上自衞隊演習，並會跟馬來西亞、新加坡、澳洲和新西蘭海軍舉行聯合演習，紀念5國簽署《五國聯防協議》50周年。

國防部形容整項任務反映英國側重印太地區，有助英國加強與區內交流，促進該區繁榮穩定。至於「伊利沙伯女皇號」的具體路線目前仍有變數，《每日電訊報》指屆時「伊利沙伯女皇號」有可能不經台灣海峽，以免中國不滿。

「伊利沙伯女皇號」2014年下水、2017年首次試航，造價約31億英鎊（約335億港元），軍方在這次任務中，將在船上部署8架F-35B隱形戰鬥機，並派出6艘艦隻、1艘潛艇、14架海軍直升機和1個連的海軍陸戰隊隨行。

英媒：向中國擴張發反對訊息

華禮仕表示，英國這次派遣航母戰鬥群期間，會高舉「環球英國」（Global Britain）的旗幟，展示英國的實力和影響力、與盟友交流，並重申對國防的承諾。華禮仕形容「伊利沙伯女皇」號出訪將向世人示範英國並非倒退的國家，而是正向塑造21世紀國際規則而揚帆前進，舉國都會為是次任務感到自豪。

首相約翰遜上月曾表示，印太地區將是英國未來的國防與外交政策重心。《獨立報》指出中國在印太地區與鄰國和西方的緊張關係正在升溫，而「伊利沙伯女皇」號將與印度、日本、南韓和新加坡海軍有所交流，這4個國家都被視為西方盟友，印度和日本更與中國有領土糾紛，且《五國聯防協議》中的馬來西亞和澳洲都分別與中國有不同紛爭，形容整個任務是「向中國的擴張主義發出反對的訊息」。

英國天空新聞/英國《獨立報》/美聯社

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