印度周日公佈單日確診接近35萬宗個案，連續四日創全球新高，導致醫院迫爆，氧氣和藥物短缺，火葬場也應接不暇。歐美周日紛紛表示會施以援手。

美國白宮周日表示，會立即供應印度產Covishield疫苗原料、藥物、快速檢測套裝、呼吸機、防護裝備等。

美國購入了約3,000萬劑阿斯利康疫苗，但一直未批准使用。首席傳染病專家福西說會考慮將那批疫苗轉送印度。他說：「美國要做多一點，不能置諸不理。」

英國表示會送140部呼吸機和近500個氧氣樽到印度，首批周二運抵印度。法國亦會向印度提供呼吸機，德國總理默克爾表示會派支援團到印度。

印度傳媒周日報道，總理莫迪與疫情嚴峻邦份的高官開會時，聯邦政府高官推算目前燃燒的第二波疫情下月中會見頂，6、7月才緩和。繼馬哈拉什特拉（Maharashtra）、古吉拉特邦（Gujarat）和首都新德里後，每日新增確診個案逾19萬宗的北方邦（Uttar Pradesh）將成下個重災區。官員認為，人口稠密邦份尤其危險，而邦的衞生設施不足以應付疫情。

莫迪在電台演說中，承認疫症風暴震撼印度，呼籲公眾接種疫苗，保持警惕。

本年初，印度疫情曾經好轉，單日新增病例數降至1萬宗以下。相比2020年9月中旬平均每天超過9萬的高峰期，感染率穩步下降。隨着當局和民眾放鬆警惕，各種宗教活動和政治選舉紛紛舉行，高層官員、宗教領袖紛紛出席大規模人員聚集活動，很多人都不戴口罩或保持距離，導致2月開始出現第二波疫情。

有人將這次危機歸咎莫迪政府。一名女子的兄長死於疫症，她向當地傳媒說：「莫迪在每間屋點起葬火。」

法新社／美聯社／新華社

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