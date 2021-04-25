印度最新一波波疫情來勢洶洶，連美國也極表關注，周日新增349,691確診，再度打破全球單日確診紀錄，當地已連續第四天錄得超過30萬確診及超過2000人死亡。外媒形容印度如爆發「疫情海嘯」，全印度各地的求救呼聲不絕，醫院被迫拒收病人、氧氣不足，導致大量病人失救死亡，而屍體太多令焚化爐也超出負荷而融化。究其深層原因，印度目前英國變種病毒B.1.1.7和印度本土變種病毒B.1.617肆虐，令疫情失控，而印度各界之前太快放鬆防範，甚至自信得把醫療資源出口別國，均是目前「疫情海嘯」難以抵擋的原因。

印度爆發第二波疫情之後，全國瀰漫絕望氣氛，社交網站充斥各種求救訊息︰醫院發帖文指氧氣供應面臨耗盡、資源不足令醫生無助地眼白白看着病人生命消逝。有記者被遭醫院拒收，在Twitter發文紀錄自己身體日漸衰敗至死。

踏入4月後，印度每天的死亡人數明顯向上飆升，至上周二打破第一波的單日最高紀錄，達2,020宗，之後更持續創新高，至前天已逾2,700宗。死者人數眾多，屍體焚化工作無間斷進行，連爐子也使用過度而融化，喪禮場所要在室外加建，應付需求。這些可怕景象一一反映出印度疫情之嚴峻。

太早認定「疫情已過」 把醫療資源出口別國

第二波疫情如此嚴重的一大原因是，印度國內在今年1月普遍認為「疫情已過去」。印度公共衛生基金會會長雷迪（K. Srinath Reddy）表示：「我們完全放下防備，1月時便假設疫情已過去，監察和防控工作都放低。在大城小鎮和小村莊，都有很大部份人口去年未曾曝露於病毒，這些人是最受（第二波疫情）影響。」

去年9月中下旬，印度第一波疫情見頂，之後逐步回落，至今年2月見低，每天新增死亡病例只有100宗左右。情況卻讓政府放下戒心，即使1月已發現變種病毒，但政府對可能爆發第二波疫情的警告掉以輕心。海德拉巴的細胞與分子生物學中心資深首席科學家兼主任米甚拉（Rakesh Mishra）說︰「我們一直警告疫情尚未過去，但沒人理會。」米甚拉目前正在調查印度本土變種病毒B.1.617，相信它是當地第二波疫情的罪魁禍首。

在第一波疫情過後，醫療系統轉為處理之前被擱置或押後的緊急醫療事項，包括把處理COVID-19的設施都改回原來的功能。3月，衞生部長瓦爾登（Harsh Vardhan）更評估印度疫情已屬「終戰」階段，於是政府決定把醫藥資源出口到其他國家，包括大批醫療用氧氣及接近2億劑疫苗。

遭英國和印度變種夾擊 專家料國內將現其他變種

但是當地疫情在4月開始急轉直下，4月15日起單日新增病例逾20萬宗。不少醫院氧氣耗盡，傳媒上周五（23日）報道，25名危殆病人因為氧氣短缺在德里的政府醫院內死亡。疫苗中心的疫苗亦已用畢，有醫院人員透露︰「我們每天都拒收10至15名病人，因為沒床位了。」德里頂尖的Max Patparganj醫院上周四（22日）向法庭表示，醫院只剩下3小時的氧氣，令400名病人生命受到威脅。

第二波疫情主要受到英國變種病毒B.1.1.7和印度本土變種病毒B.1.617所影響，而B.1.617也是孟加拉和巴基斯坦新一波疫情的元兇，令英美加等國呼籲民眾切勿前往這些國家。米甚拉的實驗顯示，英國阿斯利康疫苗對印度本土變種病毒仍然有效。

印度流行病學家達斯古普塔（Rajib Dasgupta）說︰「一場更嚴重的第二波疫情是這次大流行的全球性、歷史性趨勢。」英國變種病毒導致了英國大約八成的病例，但印度變種病毒則不同，會特別集中在一個邦內的某些區域，「印度幅員如此廣闊又多種族，預料多個變種會出現，我們就需要確認和追蹤。」

米甚拉說，雙重變異病毒只佔全國病例大約10%，在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）則佔了30%病例。他說︰「我會認為這波疫情的主因是人為造成。」

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