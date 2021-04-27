意大利81歲老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）自1989年起，一直獨居於薩丁島東北方的地中海小島布代利島（Isle of Budelli），他在Instagram分享小島風光更大受歡迎。然而近年意大利政府多次尋求收回小島，經過數年拉鋸，莫蘭迪終於決定遷出，結束32年的「孤島人」生活。

莫蘭迪來自意大利中部摩德納（Modena），1989年駕船出海期間船隻發生故障，於是抵達布代利島。事有湊巧，當時布代利島的管理員準備退休，莫蘭迪便自薦接替其工作，成為島上唯一居民，與島上的景色、花草和動物為伴，他對上一次離開小島是在2018年，當時他回到老家摩德納探親。

ig賬戶分享島上風景

此後的32年間，莫蘭迪都居於布代利島，以一座二戰時期的碉堡為居所。莫蘭迪在碉堡興建太陽能發電裝置，滿足照明、上網等基本需要，食物則是從附近的拉馬達萊納島以船運來。每年夏季莫蘭迪都會接待訪客，介紹島上自然環境，冬季則會單獨居住，燒柴火和看書過活。近年莫蘭迪也在Instagram分享小島自然景觀，大受網民歡迎，至今已有逾6.5萬人跟隨。

可惜美好的日子總有結束一天，2013年持有布代利島的公司破產，本來小島由一間新西蘭企業出資購入，但意大利政府介入，2016年收回布代利島地權，並把其納入附近的拉馬達萊納群島國家公園，此後多次要求莫蘭迪搬離，以便把小島改造成環保教育區。

搬到附近小島過餘生

莫蘭迪與意大利政府此後持續拉鋸，雙方都不願讓步，但莫蘭迪近日表示放棄抗爭，稱會搬走。莫蘭迪指自己在布代利島居住32年，對要搬離感到難過，但透露政府官員近日再次向他表示要清拆其住所，「而這次看來是真的」，因此決定離開。莫蘭迪將會搬到拉馬達萊納島，住在一個向海的小單位，閒時到市中心逛逛街，度過餘生，「我會住在主要城鎮的邊緣，只會去（市中心）採購，其餘時間自己一個，我的生活不會有太大改變，我仍然會見到海」。

不少網民對莫蘭迪宣佈離開布代利島大感可惜，憂慮意大利政府將來會毀掉小島，有網民呼籲拉馬達萊納島上的居民「反抗不公義」。意大利國家公園管理局則稱，莫蘭迪在未經許可下改建島上建築物。莫蘭迪表示，希望將來管理布代利島的人，可以像自己一樣好好保護小島。

英國《衞報》

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