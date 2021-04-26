日本周日舉行3場中央級國會議員補選，被視為今秋舉行的眾議院大選的前哨戰，結果首相菅義偉所屬的執政黨自由民主黨在3場選舉全敗，自民黨內部對於提早解散國會，以及菅義偉領導下舉行眾議院選舉勢必將有一番討論。

菅義偉周一表示：「我謙虛地接受民眾的決定，經進一步分析後作出需要的修改。」菅義偉去年9月上任後有約70%支持度，但到年初暴跌至30%的水平，最近稍為回升。

自民黨在包括保守派地盤廣島在內的選舉全敗，反映民眾不滿政壇「政治與金錢」的風氣，以及政府應對疫情的手法。自民黨選舉對策委員長山口泰明承認政治與金錢，是今次選舉的敗因，並表示「嚴肅地認識到這是選民的審判」。

在野立民黨幹事長福山哲郎表示：「菅義偉內閣被下達了極其嚴厲的審判。這是政治與金錢等醜聞和新冠應對招致國民不信任的結果。」

分析認為，民眾對政府處理疫情的方式、買票和賄賂醜聞感到不滿，並反映在選舉結果上。早稻田大學政治科學教授愛野日野（Airo Hino，音譯）說：「其中兩場選舉因有醜聞才舉行，這絕對是背景。但民眾對處理疫情的方式、發放疫苗緩慢的憤怒及沮喪，同樣佔一部份。」

日本近月出現提早大選的討論，但目前未有出現能挑戰菅義偉的人選，加上確診個案急增，意味9月前也未必能夠提早大選，而日本眾議院議員任期將於10月屆滿，菅義偉作為自民黨總裁的任期到9月30日結束。從周日補選敗績可見，菅義偉將面對一場硬仗，執政黨內部也出現對下屆眾議院選舉前景的擔憂。

兩場補選因政治醜聞而起

三場選舉中，兩場因政治醜聞舉行，一場因參議員離世而舉行。分別為參議院廣島選區補選、參議員長野選區補選及眾議員北海道第2選區補選。在參議員的兩場補選，皆由在野黨聯合提名者當選；在眾議員北海道第2選區補選，自民黨未有提名人選角逐。

參議員廣島選區由在野黨合作推舉的45歲新人、前電視台女主播宮口治子勝選；參議員長野選區由立憲民主黨提名的新人、51歲的羽田次郎勝選；眾議員北海道第2選區由在野黨合力推舉的立憲民主黨籍、62歲的前眾議員松木謙公勝選。

參議院廣島選區進行補選，是因為前自民黨參議員河井案里涉嫌在2019年參議院選舉中，在所屬廣島選區賄賂當地縣議員買票，違反了《公職選舉法》，導致當選無效，選戰過程焦點因此環繞着「政治與金錢」；參議員長野選區的補選，是因為立憲民主黨參議院幹事長羽田雄一郎去年染疫離世；至於眾議員北海道第2選區補選，則是因為前農林水產大臣吉川貴盛涉收賄遭起訴，而辭任議員。

路透社／共同社／中央社／中通社／《蘋果》資料室

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