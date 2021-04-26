緬甸軍方2月發動政變後，大批醫護人員加入不合作運動，希望迫使軍方交還權力及釋放國務資政昂山素姬等人，令醫療系統幾近停頓。然而軍方未有讓步，醫護開始對無法照顧病人感到為難，即使私下繼續提供義診，也往往反遭軍方掃蕩，加上現時疫情仍未完結，緬甸醫療系統崩潰恐加速疫情擴散。

緬甸現時約80%醫院及診所屬公營，提供廉價醫療服務，儘管部份醫院以剩餘人手提供基本服務，但不少人仍對軍方有戒心，加上不願被視為與軍方有來往，故仍抗拒求診。無國界醫生駐仰光醫生桑格馬（Mitchell Sangma）形容目前情況嚴峻，公共醫療已近崩潰。據報軍方近月曾試圖游說醫護回心轉意，並約見大型醫院高層，但大部份醫護仍然堅持。

軍方屢掃蕩 醫生義診提心吊膽

在曼德勒工作的醫生Kyi Kyi（化名）已罷工近3個月，她表明只要軍方繼續掌權，便不會返回崗位，「我不想以任何方式認可他們的權力」。她罷工初期會到私立醫院免費為病人看診，但不久後發現醫院附近常有士兵把守，為安全計只好不再到醫院。

一些罷工的醫護人員則組織義診團隊，希望幫助有需要的病人，但此舉風險相當高，軍方不時會掃蕩醫生提供義診的地點，拘捕和虐打醫護人員。Kyi Kyi坦言醫生一切行動需非常小心，她目前大部份時間暫住不同朋友的住所。

疫苗接種停頓 疫情恐大爆發

疫情更使緬甸的醫療系統面臨更大隱憂，當地3月份錄得538宗新增感染個案，較政變爆發前的1月大減97%，但這很可能只是由於醫療服務停頓而引致，大量病例隱藏在社區未被發現。

緬甸1月開始為國民接種疫苗，但政變後負責疫苗接種的官員大多離職或罷工，加上幾乎沒有病毒檢測機制，民眾更因反對政變不斷聚集，都增加疫情大規模爆發風險。

其他長期病患同樣面臨風險，如愛滋病感染者需長期服藥控制體內病毒量，隨着醫療服務受阻，愛滋病病毒的預防和控制工作亦中斷。無國界醫生緬甸區前主管科洛沃斯（Pavlo Kolovos）形容緬甸的情況令人憂心，「緬甸過往在公共衞生取得的進展，就這樣迅速消逝，真是悲劇」。

醫護拒放棄：否則要再痛苦二三十年

不過無論醫護還是病人，至今都仍然堅持不合作運動。一名53歲曼德勒居民患有第三期乳癌，本來每3周接受一次電療，但自從政變後，她覆診的醫院因醫護人員罷工而關門，然而也無法負擔700美元（約5,460港元）的私家醫院電療費用，恐只餘下一年壽命。儘管如此她不會責怪醫生：「這是軍方的錯，即使我因癌症死亡，我也會接受，緬甸人值得擁有民主。」

Kyi Kyi承認病人需承擔醫護抗爭的代價，她對此感到痛苦，但仍不能輕言放棄，形容「我想到病人時會感到痛苦，但現在國家才是最重要的事，否則我們未來20至30年會繼續痛苦下去」。

英國廣播公司

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