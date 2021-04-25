【新增印度確診數字】印度爆發第二波疫情，每日確診以及死亡人數頻創新高，周一最近公佈多達352,991確診，再破世界紀錄。政府卻無能為力，彷彿被遺棄的民眾只能靠乞討氧氣保住至親性命。英國天空新聞記者克勞福德（Alex Crawford）目擊印度人瘋狂覓氧的慘像。

新德里以東一間錫克教廟外的窄路塞了幾十部車，車上滿載亟需氧氣維生的垂死病人，他們有些已不省人事，有些俯身竭力呼吸。許多部車有管駁到車外的大氧氣筒。

這裏並非醫院設施，也不是政府供氧商提供服務，而是錫克教慈善團體在拯救民眾。創辦人辛格（Gurpreet Singh）說：「不知政府在做甚麼。我們也做得到的，為何他們做不到？」

艾哈邁德（Siddiqui Ahmad）夫婦帶32歲兒子阿布（Abu Sadat）來求氧。阿布的媽媽說，哪裏都拒收，無人幫助其兒子。他們和全國許多印度人一樣，只能靠以乞討借等方式獲得氧氣。

阿布十分虛弱，躺在三輪車上迷迷糊糊，毫無反應，彷彿暈了過去。艾哈邁德請求義工協助，義工第一時間把氧氣樽拉過來，接駁喉管讓他吸氧。幾分鐘後阿布看似陷入昏迷，弟弟法拉茲（Faraz）擔心起來，不斷為兄心外壓。幸好，吸着氧的阿布仍然生存。雖然如此，法拉茲不時拍打兄長的臉頰，令他保持清醒，不想看着至親被病毒奪去生命。

另一青年哭着找義工看看車上的兄長，幾經辛苦找到人來但已太遲，司機說：「他已走了。」

這些震撼場面每天正在印度各地重演無數次，並無休止迹象。

英國天空新聞

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