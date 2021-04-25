美國總統拜登前日在亞美尼亞大屠殺紀念日宣佈，將1915年鄂圖曼帝國針對亞美尼亞人的大屠殺定調為種族滅絕。土耳其總統埃爾多安直言事件「遭第三方政治化」，土國外交部更傳召美國駐當地大使，稱「以最強烈措辭反對並譴責」。分析認為鑑於土國經濟差及外交孤立，埃爾多安未必會讓兩國緊張關係升級。

拜登發表聲明，稱每年這天都記起在亞美尼亞種族滅絕期間死亡的人，並致力避免這種暴行再次發生。他稱確認歷史，不是要加罪於人，而是要確保歷史不會重演。

拜登開美先例 料多國跟隨

美國國會2019年曾通過議案確認種族滅絕，但時任總統特朗普拒絕有關立場。前總統列根曾以「種族滅絕」字眼形容事件，但未有相關政策。拜登是首位確認事件的美國總統，亦兌現其競選承諾。分析預期有更多國家會跟隨美國行動。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）稱亞美尼亞人及全球亞美尼亞族裔歡迎有關訊息。紐約前天有支持亞美尼亞的民眾遊行。

埃爾多安則在致伊斯坦堡的亞美尼亞主教信件中，稱應由歷史學家討論的事情，「被第三方政治化，成為干預土耳其的工具」。土耳其外交部發聲明，批評聲明沒有學術及法律基礎，亦沒有任何證據支持，會對土美兩國互信及友誼造成深刻的傷口，促請拜登糾正錯誤。外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在Twitter發文，稱不會接受任何人指摘其歷史。

美國駐土耳其大使館今、明兩天停止辦理簽證，稱當地可能有示威。美國與土耳其近年關係緊張，不過美國政府官員前天強調美方仍視土耳其為重要的北約盟友，促請土耳其與亞美尼亞尋求和解。

為經濟未必升級緊張關係

智庫希臘歐洲和外交政策基金會研究人員丹福思指，美國之前的總統都擔心確認針對鄂圖曼帝國的亞美尼亞人種族滅絕，會破壞美土關係，惟現時兩國關係早已混亂，加上土耳其在美國政府中已沒有任何盟友協助游說，華府不會擔心行動會惹怒土耳其。顧問公司Teneo Intelligence總裁皮科利認為，埃爾多安明白，與美方關係緊張將衝擊國內經濟，華府此前因土耳其作為北約成員國，對埃爾多安讓步，惟如今已沒有這些忌諱。

路透社/美聯社