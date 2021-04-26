英國哈里夫婦今年2月確定不再履行皇室職務，被英女皇收回榮譽軍銜及皇室贊助人身份，其後哈里和梅根與奧花雲費專訪播出後，令他們與皇室關係惡化。有皇室專家表示，皇儲查理斯如果登基，會縮減皇室規模以減省成本，並計劃「拋棄」哈里梅根。

傳記作家萊文（Angela Levin）接受《Talkradio》廣播電台訪問時表示：「查理斯長久以來一直希望縮減皇室規模，以節省成本，讓成員明白到他們所得的金錢是來自納稅人。我猜測哈里和梅根會被拋棄。」

女皇出於感情因素一直希望團結

萊文說英女皇出於感情因素，一直希望成員團結，「在她的年紀她真的不特別希望改變，我認為這是可以理解的」。但萊文表示查理斯希望改革，「我認為他會出手」。

菲臘親王逝世後，萊文相信查理斯的角色除了伴隨英女皇，未來亦會代替英女皇承擔更多公務，「他會陪伴英女皇。她將出席5月11日的國會開幕大典，查理斯將會陪伴她……我認為雖然她（英女皇）想執行公務，但她將會退一步甚至更多，在疫情和隔離措施後亦將很難恢復」。萊文續指英女皇未來會感激兒子願意接手，「我猜測這對皇室家庭而言是很大的決定」。

英國《每日快報》

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