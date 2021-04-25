日本東京、大阪昨起再次進入緊急事態，當地將開設大型疫苗接種中心，以提高國民接種率。

日本接種速度落後於其他國家，僅約1%人口已打疫苗。東京料最快5月底開設大型接種中心，讓所有在當地居住或工作的人士打針，自衞隊的醫療人員會到場協助；大阪亦將設類似規模的接種中心。

東京、大阪、京都及兵庫昨起進入「緊急事態宣言」，料持續到5月11日，大批人士把握前日最後機會，到酒吧喝酒或著名景點遊玩。一名22歲男學生受訪時指，一想起之後一段時間無法在店內喝酒，「感覺就像要窒息一樣」。

東京迪士尼的遊客絡繹不絕，有遊客指雖然染疫很可怕，但因很難才預約到門票，「希望今天就忘記疫情盡情玩樂」；而在郊外，東京高尾山出現上下山人潮，有登山客坦言，大家的想法可能都是「不在室內就沒關係」。

東奧選手違防疫規定可DQ

另外，東奧進入倒數階段，有報道引述消息人士指，政府料規定選手及教練必須在上機前96小時內進行兩次檢測，並在入境時再作測試。他們若願意接受每日作檢測並僅在限定範圍活動等條件，在入境後當日就可開始練習，而不用隔離14日；其他相關人士則視乎情況再作檢測。

主辦單位將透過手機應用程式監測選手及教練的健康狀態，以及與確診者的接觸史等。若違反當局防疫規定，將被取消豁免隔離兩周的待遇，最嚴重可被取消參賽資格。

路透社/中央社