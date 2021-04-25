伊拉克首都巴格達東南部一間專門用於治療COVID-19重症的醫院，前天因氧氣罐爆炸引發大火，造成至少82人死亡、110人受傷。總理卡迪米要求立即調查事件原因，並宣佈全國哀悼三天。

氧氣罐儲存出錯爆炸

當地官員稱，肇事醫院用於肺部復蘇的深切治療部最先起火，據報當時有約30名病人在內。消息指，氧氣罐儲存出錯導致爆炸，由於醫院沒有防火系統，加上假天花令大火燒至高度易燃物品，火勢之後蔓延至其他樓層，至昨晨才救熄。

民防部門指大部份受害者因要移除呼吸機逃離火場而死亡，其他則被濃煙導致窒息。大火中的傷者及其他沒受傷的病人被移送至另一間醫院。但事發後數小時仍有多個家庭因安排不到轉送地點，而滯留在醫院。

內政部發言人指，「我們逼切需要檢討所有醫院的安全措施，以免同樣的痛苦事件再次發生」。當地醫院早已因長年戰爭、疏忽及貪腐問題而受破壞，現時更面對疫情危機。外界相信事件是由疏忽引致，國內民眾憤怒，網上有人要求解僱衞生部長，政府的人權委員會亦稱事件是針對受COVID-19折磨病人的罪行。

卡迪米稱事件為「悲慘意外」，要求立即調查負責的政府部門。當局昨日宣佈將醫院多名管理層革職，衞生部長被革職。美國已向伊拉克提出願提供協助善後。

法新社/英國廣播公司/路透社