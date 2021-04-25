俄羅斯總統助理烏沙科夫周日表示，俄總統普京與美國總統拜登可能6月舉行會晤。

烏沙科夫在接受俄羅斯傳媒採訪時說，美國發出希望兩國領導人會晤的訊號，但最後決定取決於多方因素，相關工作還沒有展開。普京與拜登的會晤可能在6月舉行，甚至有「特定日期」。但他沒有透露具體日期。

普京與拜登曾於本月13日通電話，拜登在通話中提議未來數月與普京在第三國舉行峯會討論雙邊關係。拜登15日表示，他已提議與普京今年夏天在歐洲舉行峯會。

此外，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃周日接受俄傳媒採訪時表示，俄正在制訂不友好國家名單，已確定將美國列入該名單。她說，俄羅斯制定不友好國家名單的原因之一是美國的一系列不友好行為，美國自然會在這一名單中。

據俄總統網站消息，普京上周五簽署了針對外國不友好行為的法令，俄政府將根據該法令制定不友好國家名單。該法令規定，如果外國對俄羅斯國家、公民或法人有不友好行為，俄羅斯將在必要時限制這些國家的外交使團和領事機構、國家機構代表處與俄個人簽訂勞務合同、僱傭協議等。扎哈羅娃表示，普京簽署的這一法令是對其他國家針對俄羅斯採取的不友好和敵意行為的回應措施。

美俄關係近年來持續緊張。拜登政府上台以來，雙方在軍控領域實現有限合作，但在烏克蘭、網絡安全、人權、干預選舉等問題上分歧明顯，對抗加劇。美國政府15日以俄羅斯進行網絡襲擊、干預美國選舉等「惡意活動」為由，對俄實施大規模制裁並驅逐10名俄外交人員。俄羅斯外交部上周三宣佈驅逐10名美國駐俄外交人員作為回應。

路透社／新華社

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