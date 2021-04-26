緬甸軍方發動政變近3個月，示威者周一號召新一輪不合作運動，呼籲全國民眾停止繳交電費、停止償還農業貸款，家長亦不應讓小孩上學。被拘禁的國務資政昂山素姬原訂周一再次視像出庭，但她的出庭日期再被押後。

目前被軟禁的75歲昂山被控6項罪名，包括煽動叛亂及擁有未經授權的對講機，但案件進度延後。昂山的律師周一表示，軍政府再將她的出庭日期押後，而律師團隊仍在爭取與她面對面見面。律師敏敏索（Min Min Soe）周一在聽證會後表示，昂山的出庭日被延至5月10日。

敏敏索指：「當法官問（警察）他們到了哪個階段時，他們回應說不能不能具體說出來。」並指昂山對於進展緩慢感到沮喪，「我認為她無法看新聞及電視，我不認為她知道目前國家發生的情況」。除了無法會面外，軍政府也關閉流動數據，在前一次聽證會阻止視像會議。

昂山被控的最嚴重罪名，是違反殖民時代的官方機密法，最高可被判入獄14年，聽證會定於5月6日在仰光舉行。她目前只獲准與律師透過視像見面，而且有安全人員在場。

示威領袖宣佈升級不合作運動

東盟上周六召開特別會議討論緬甸局勢，並邀請緬甸國防軍總司令敏昂萊出席，據報當時敏昂萊同意停止對平民使用暴力，但各國未為結束緬甸亂局定下時間表，聲明中亦未提及政治犯。

緬甸多個城市周日繼續有示威抗議軍方，示威領袖之一甘韋漂（Khant Wai Phyo）在中部城鎮蒙育瓦（Monywa）的集會上，號召擴大不合作運動，他表示緬甸人應不分地域抵制軍政府，「我們不要參加他們的體制，不要跟他們合作。」仰光、密支那等多地周一再有人上街，暫未出現暴力事件。

緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）公佈，至今已有751名示威者被殺，3,431人被拘留。

路透社/法新社

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