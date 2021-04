美籍華裔女導演趙婷憑電影《浪跡天地》(Nomadland)獲奧斯卡最佳導演獎,是首位獲此殊榮的亞裔女性,電影亦榮獲最佳電影和最佳女主角等獎項。美國有線新聞網絡(CNN)評論認為,趙婷獲獎可讓人在未來更留意美國電影界的亞裔群體,也提醒了業界女性擁有的力量及代表性,打破一些過時刻板的框架。

評論指亞洲女性在荷里活西方男性眼中長期被視為愛幻想、盲目崇拜、獨特及慾望對象,亞洲女性在演藝事業初期選擇很有限,經常被安排出演女按摩師或性工作者等。

亞洲女性角色近年較多元化

近年亞洲女性在幕前的代表性有所轉變,她們有更多曝光機會,角色較多元化,例如2018年荷李活賣座電影《我的超豪男友》(Crazy Rich Asians),女性並非物化對象,編劇之一的Adele Lim亦有重塑及強化女性地位。在2020年由華裔女導演閻羽茜(Cathy Yan)執導的DC大作《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)),電影亦展現了種族多元。

文中指美國近來針對亞裔人士的風氣值得關注,組織「停止仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)在去年疫情初期開始收集針對亞裔的仇恨罪案件,自2020年3月至今年2月底,有3,795人透過組織的網上表格舉報遭受種族歧視。雖然趙婷獲獎不能解決種族歧視問題,但能夠憑她的影響力和知名度,讓人更留意美國電影界的亞裔群體,亦讓人知道在過去被邊緣化的女性,如今在業界擁有的力量及代表性。

趙婷已憑《浪跡天地》先後奪得第78屆金球獎最佳導演、第74屆英國電影學院獎的最佳導演、威尼斯影展最高榮譽金獅獎、美國監製工會最佳電影監製獎、以及第26屆評論家選擇電影獎最佳導演獎。她也是首名亞洲女性及有色人種女性贏得金球獎最佳導演,以及首名女性贏得美國監製工會最佳電影監製獎。

趙婷在荷李活亦已獲得肯定,更由Marvel邀請執導重頭戲《永恆族》(The Eternals),嘗試挑戰不同的電影風格。

愛看王家衛作品

生於北京的趙婷,自小性格開朗,喜歡看漫畫,少女時期較反叛,但喜歡看小說和電影的她,更愛看香港導演王家衛的作品。往後她投身電影事業,每次開戲前,都必看一次《春光乍洩》,可見《春》片對她來說有着關鍵性的影響。

趙婷16歲時到英國留學,及後她去了美國修讀政治學,以及在紐約大學攻讀電影。其繼母宋丹丹,在她獲金球獎最佳導演時,就爆出趙婷16歲出國留學時是個不懂英文的女孩,指她的成功可作為新一代的榜樣。

