近來有大量打算到新加坡的印度國民，為規避新加坡收緊從印度入境的限制措施，改道從第三方國家如馬爾代夫、尼泊爾或斯里蘭卡入境，恐成防疫漏洞。另當地持續出現二度感染個案，接連有住宿舍的員工染疫。

擬經馬爾代夫入境新加坡

近期印度確診個案暴升，新加坡上周六（24日）起實施新令，所有過去14天曾到印度的人士，將不能入境新加坡。有星媒發現，社交網站與聊天平台出現一些群組，不少持工作簽證或家人身在新加坡的印度人，向網民查詢入境新加坡的渠道。有網民建議先從馬爾代夫、尼泊爾等地，逗留約14天後再前往新加坡。也有中介留言，表示可協助申請工作簽證或安排住宿。

以馬爾代夫為例，目前印度國民入境馬爾代夫前，只須在出境前96小時內通過病毒檢測，到達馬爾代夫後若無出現病徵，無須隔離；已接種疫苗者甚至不需接受病毒檢測。

從事資訊科技業的43歲印度人維杰（Vijay Bhuti）表示，近幾個月都收到中介公司通知無法為他申請入境新加坡的批准。他正考慮會否從其他國家入境新加坡，但並非很有把握，「我也擔心會在入境時遭拒，到頭來白忙一場」。

新加坡人力部代表指出，政府跨部門抗疫工作小組會根據全球疫情以及每個工作簽證持有者來源國或地區的風險，及時調整批准入境的數量。

星宿舍員工再度感染

與此同時，新加坡持續出現再度感染個案。繼上周有一間員工宿舍有17名人疑似二度感染，約1200員工需接受檢測後，周日（25日）一名住在加基武吉3路一個員工宿舍的員工，有染疫後已康復超過3個月的患者再度確診，包括確診者在內的56名同樓層住戶已被隔離。住在受影響宿舍的員工仍能在指定時間離開房間，到宿舍內的餐廳和超市購買食物及日用品。

衞生部在每日發佈的疫情報告中，亦追蹤二度染疫人數。報告顯示過去兩個月有14宗輸入病例屬二度感染，但衞生部並無透露他們來自哪些國家。

新加坡《聯合早報》

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