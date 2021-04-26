中國和歐盟去年底雖達成商業投資協定，但自今年起，這兩大經濟體在新疆維吾爾族人權等問題產生摩擦，雙方經濟合作能否順利成疑。美媒取得歐盟內部報告，提到歐盟對於北京「越趨專制」，採取「政治與經濟利益分開」這種做法越來越悲觀。報道指，此反映歐盟對中國的溝通採取新的態度。

美國新聞網Politico報道，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ），上周一（21日）向歐盟27國的委員會領袖致函，概述該份關於中國的內部報告。信中指出「歐盟和中國有着根本上的分歧，包括兩者的經濟制度、全球化管理、民主及人權，以及如何第三國家合作。這些差異在可見的將來仍會存在，而且不能視而不見」。

信中指出，歐盟將與其他夥伴緊密合作，並點名提到美國及中國，認為歐盟必須保持開放及共同合作，同時堅守自己立場和利益。

北京「轉趨專制」 令歐中關係帶來負面影響

報告於上周發佈，提到北京過去兩年採取「更獨斷」的路線，「繼續趨向專政，進一步封閉本地政治空間，加強控制社會以及打壓新疆和西藏。中國還打壓香港的基本自由……只會令歐中關係帶來負面影響」。報告亦提到南海和台海局勢，「南海的和平穩定明顯與歐盟的利益攸關，台灣海峽最近出現的緊張局勢應密切留意」。

報道指，歐盟在報告中所用的字眼，顯示歐盟立場與美國更相近，隨着美國總統拜登計劃今年6月訪問布魯塞爾出席歐盟美國峯會，預料中國將成為主要議題。

報告認為，歐盟仍然希望與中國保留部份共同點，堅持不只是視中國為競爭對手，亦是可溝通的合作夥伴，包括在氣候變化或者緬甸的民主過渡等議題上，不過歐盟的態度較之前報告所示的，變得更為傾向對抗立場，寫道「多方面的方法……應該仍然是歐盟與中國交往的首選方式。與此同時，還需要作出更進一步、強而有力的努力，執行現有行動和應對許多新挑戰方面」。

事實上，歐洲之前仍然採取「政治與經濟利益分開」的對華立場，但3月歐盟就新疆人權問題，向相對低階的中國官員實施制裁後，北京立即還擊，針對外交官、歐洲議會議員及學術人員實施反制，不少議員表明倘若同事仍然受制裁，他們不會批准中歐投資協議。

報告批北京開放市場等範疇進展不大

這份報告亦特別提及貿易和科技兩大範疇，認為北京採取拖延策略兌現改革承諾；又批評北京不公平地補貼企業，但至今沒有實質行動改變，雙方一直沒有無談判，僅流於資訊交流。歐盟擔心，未來要面臨來自中國的鋁材或半導體晶片傾銷的困境。

報告又指，中國雖已跟歐盟簽署協定，承諾開放經濟，但北京的進展一直不大，尤其在數碼及農業方面，僅在商業服務領域上取得成果。

歐盟亦擔心，目前有10個成員國未有建立投資審查機制，令中國企業從疫情後經濟低迷時，乘機打入歐洲各國重要領域獲益。報告認為，歐盟未來需要加強保護重要基建和科技領域，「歐盟與中國競逐技術優勢，在數碼管理方面沒有相同的原則和價值觀。 展望未來，歐盟將需要繼續加強其關鍵基建，以及技術基礎的安全性」，歐盟會與成員國合作，以辨識和解決與貿易相關的安全風險和人權問題，尤其是網絡監視技術和其他新興技術方面。

美國Politico

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）